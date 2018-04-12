Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал недоумение у ее поклонников

Прежде всего, фанаты не заметили больших изменений во внешнем виде звезды, вернувшейся с курорта. Она решила посетить салон Майи Михайловны, наращивающей волосы многим известным личностям с Рублевки. Анастасия Волочкова позировала в таком виде перед камерой, отметив, что хочет восстановить волосы, а также порекомендовала мастера людям.Пользователи сетей усмотрели в таких словах очередные намеки артистки, имеющей проблемы с внешним видом. Потому она может надеть парик, чтобы скрыть недостатки. Также фанаты обратили внимание на нездоровый внешний вид звезды, после чего попросили ее ограничить употребление алкоголя.