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Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал недоумение у ее поклонников

Балерина в очередной раз шокировала своих поклонников, опубликовав фото в Instagram. Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал недоумение у людей, ставших бурно обсуждать такое событие в комментариях.

Прежде всего, фанаты не заметили больших изменений во внешнем виде звезды, вернувшейся с курорта. Она решила посетить салон Майи Михайловны, наращивающей волосы многим известным личностям с Рублевки. Анастасия Волочкова позировала в таком виде перед камерой, отметив, что хочет восстановить волосы, а также порекомендовала мастера людям.

Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал недоумение у ее поклонников


Пользователи сетей усмотрели в таких словах очередные намеки артистки, имеющей проблемы с внешним видом. Потому она может надеть парик, чтобы скрыть недостатки. Также фанаты обратили внимание на нездоровый внешний вид звезды, после чего попросили ее ограничить употребление алкоголя.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:56
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