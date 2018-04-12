Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал недоумение у ее поклонников
Балерина в очередной раз шокировала своих поклонников, опубликовав фото в Instagram. Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал недоумение у людей, ставших бурно обсуждать такое событие в комментариях.
Прежде всего, фанаты не заметили больших изменений во внешнем виде звезды, вернувшейся с курорта. Она решила посетить салон Майи Михайловны, наращивающей волосы многим известным личностям с Рублевки. Анастасия Волочкова позировала в таком виде перед камерой, отметив, что хочет восстановить волосы, а также порекомендовала мастера людям.
Пользователи сетей усмотрели в таких словах очередные намеки артистки, имеющей проблемы с внешним видом. Потому она может надеть парик, чтобы скрыть недостатки. Также фанаты обратили внимание на нездоровый внешний вид звезды, после чего попросили ее ограничить употребление алкоголя.
Прежде всего, фанаты не заметили больших изменений во внешнем виде звезды, вернувшейся с курорта. Она решила посетить салон Майи Михайловны, наращивающей волосы многим известным личностям с Рублевки. Анастасия Волочкова позировала в таком виде перед камерой, отметив, что хочет восстановить волосы, а также порекомендовала мастера людям.
Пользователи сетей усмотрели в таких словах очередные намеки артистки, имеющей проблемы с внешним видом. Потому она может надеть парик, чтобы скрыть недостатки. Также фанаты обратили внимание на нездоровый внешний вид звезды, после чего попросили ее ограничить употребление алкоголя.