Ани Лорак поразила поклонников новым образом в Instagram

Она выбрала для выступления блестящее платье с глубоким декольте и мехом. Подписчики сразу назвали исполнительницу белой лебедью и богиней, восхищаясь ее прекрасным внешним видом. Такой образ может мотивировать и вдохновлять зрителей, так что многие люди с нетерпением ждут, когда Ани Лорак приедет в их город.Пользователи сетей восхищаются чудесным вокалом звезды, которая умеет передать в композициях нотки волшебства и теплоты. После публикации сюжет собрал 50000 лайков и вызвал позитивные оценки со стороны поклонников.