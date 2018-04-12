Роза Сябитова раскритиковала жизнь немцев в эфире шоу “Давай поженимся”

Оказалось, что в стране не принято владение недвижимостью, так что люди живут на съемных квартирах, предпочитая сохранять мобильность. Приобрести дом в ФРГ сложно, потому что немец может после потери работы не рассчитывать на пособие, пока не продаст свое имущество. Только после траты личных средств он будет включен в программу социальной защиты.Также большое имущество облагается огромными налогами, после чего с ним нужно поступать аналогичным образом, а жители страны не любят пользоваться вещами, бывшими в употреблении. После таких откровений Роза Сябитова назвала жизнь немцев грустной, однако надеется, что жених сможет открыть свой бизнес и купить жилье.