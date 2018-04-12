АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Роза Сябитова раскритиковала жизнь немцев в эфире шоу “Давай поженимся”

Очередной эфир шоу “Давай поженимся” с участием Розы Сябитовой был посвящен выбору невесты для жениха из Германии. Она отметила, что, несмотря на русские корни привычки местных жителей уже ощущаются в быту 25-летнего человека, после чего раскритиковала жизнь немцев.

Оказалось, что в стране не принято владение недвижимостью, так что люди живут на съемных квартирах, предпочитая сохранять мобильность. Приобрести дом в ФРГ сложно, потому что немец может после потери работы не рассчитывать на пособие, пока не продаст свое имущество. Только после траты личных средств он будет включен в программу социальной защиты.

Роза Сябитова раскритиковала жизнь немцев в эфире шоу “Давай поженимся”


Также большое имущество облагается огромными налогами, после чего с ним нужно поступать аналогичным образом, а жители страны не любят пользоваться вещами, бывшими в употреблении. После таких откровений Роза Сябитова назвала жизнь немцев грустной, однако надеется, что жених сможет открыть свой бизнес и купить жилье.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские учёные планируют вырастить картофель на
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado станет
Ученые обучают систему ИИ реагировать, как собака
Библейское пророчество назвало 23 апреля началом
Леонид Левин: Госдума приняла законопроект против
Ученые проследили генетическую эволюцию дрожжей
Ученые обнаружили «ген алкоголизма»
Ученые создали 3D-печатные активные метаматериалы
Большинство жителей Хабаровска мечтают улететь в
Александр Гобозов против прихода Ольги Васильевны
Внешний долг РФ за I квартал вырос на 1,2%, до
Ани Лорак поразила поклонников новым образом в
Иван Ургант рассказал, как воспитывает своих
Японки помогли Елене Летучей правильно надеть
Орбакайте прокомментировала информацию о переезде
Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова
Искусственный интеллект научился по Twitter
Виктория Дайнеко экстремально сбросила вес и
Роза Сябитова раскритиковала жизнь немцев в эфире
Звезда фильма «Тихий Дон» рассказала о конфликтах
Спустя три года наблюдений ученым удалось поймать
Алла Пугачева поддержала режиссера Данилу
Минпромторг РФ разрешил продажу безрецептурных
Особые бактерии в человеческом организме вызывают
Лена Миро посмеялась над эскортницами из «Дома-2»
Вид Анастасии Волочковой в парике вызвал
Поклонники сравнили беременную Светлану Лободу с
Учёные разработали новый метод борьбы с гепатитом
Учёные: Эмоции помогут запомнить новые слова
Учёные: "Мусорный остров" в Тихом океане обрёл
Просмотреть все новости