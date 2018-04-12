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Курс валют на 12.04.2018

Внешний долг РФ за I квартал вырос на 1,2%, до $525 млрд

Центробанк сообщил о росте в 6 млрд долговых обязательств перед внешними кредиторами. В результате, общая сумма долга выросла свыше $525 миллиарда долларов.

По оценке Центробанка России, долг страны составил $525 миллиарда. Это на $6 миллиардов больше, чем на конец прошедшего года. Это составило 1,21%, за счет роста долговых обязательств в рамках размещения долговых ценных бумаг и управления резервами. Это не самый большой долг в истории современной России, например, в 2014 году он превысил $700 млрд.

Внешний долг РФ за I квартал вырос на 1,2%, до $525 млрд


По свидетельству экономистов это произошло в результате выплаты долгов по процентам. Учитывая, что коньюктура на углеводородном рынке не стабильна, потому нет ясного представления будет в дальнейшем расти долг или нет. Специалисты также обращают внимание и на то, что потеря 12 млрд олигархами из-за попадания в список Минфина США привела к возможному возмещению их потерь со стороны государственного "Инкомгосстраха".
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:26
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