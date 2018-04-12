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Александр Гобозов против прихода Ольги Васильевны на «Дом-2»

Сегодня зрителям телепроекта «Дом-2» организаторы предложат к просмотру весьма интересный и очень насыщенный выпуск ток-шоу «Разбор», о котором несколько дней назад говорил сам Влад Кадони и, судя по анонсам, публика уже поняла почему.

Так, к примеру, Илья Яббаров будет плакать из-за того, что не видел мать больше двух лет, а после в порыве гнева отталкивать ее, кидаясь со стулом на Андрея Чуева.

Александр Гобозов против прихода Ольги Васильевны на «Дом-2»

Ольга Жарикова устроит истерику, поскольку в студии снова поднимется тема связанная с чувствами Александра Гобозова к Алиане Устиненко и мужчина признается, что еще не охладел к матери своего единственного сына.

Более того, Александр заявит, что его мать, которая, к слову, сидела в это время в студии, никогда не станет участницей реалити-шоу и не останется в периметре больше, чем на один день. Тем самым он даст понять, что против присутствия чьих-либо родственников на телестройке, отметив, что Ольга Васильевна не является исключением.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:30
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