Японки помогли Елене Летучей правильно надеть кимоно

Звезда позитивно отозвалась о жителях страны, с которыми успела познакомиться во время поездки. Женщины заметили, что гостья не знает, как справиться с традиционным нарядом, после чего охотно помогли ей исправить ошибки, но не стали долго находиться рядом с Еленой Летучей.Она благодарна своим помощницам, после чего призналась, что полюбила японские традиции. Пользователи сетей отметили, что вид наряда, который сложно было надеть, называется юката. Его местные жители предпочитают носить летом, когда выходят любоваться фейерверками, после чего знаменитость поблагодарили наблюдательных фанатов.