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Японки помогли Елене Летучей правильно надеть кимоно

Ведущая опубликовала в Instagram новый пост, посвященный ее романтическому путешествию по Токио. Японки помогли Елене Летучей правильно надеть кимоно после недолгого общения.

Звезда позитивно отозвалась о жителях страны, с которыми успела познакомиться во время поездки. Женщины заметили, что гостья не знает, как справиться с традиционным нарядом, после чего охотно помогли ей исправить ошибки, но не стали долго находиться рядом с Еленой Летучей.

Японки помогли Елене Летучей правильно надеть кимоно


Она благодарна своим помощницам, после чего призналась, что полюбила японские традиции. Пользователи сетей отметили, что вид наряда, который сложно было надеть, называется юката. Его местные жители предпочитают носить летом, когда выходят любоваться фейерверками, после чего знаменитость поблагодарили наблюдательных фанатов.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:25
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