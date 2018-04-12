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Каролина Бабенко из «Дома-2» набросилась на Никиту Турчина

Участники реалити-шоу «Дом-2» Никита Турчин и Каролина Бабенко серьезно поругались. И хотя юный колдун уже бросил свою избранницу, назвав ее ошибкой, страсти в их отношениях кипят полным ходом.

Каролина Бабенко из «Дома-2» набросилась на Никиту Турчина

Новичкам телестройки все никак не удается обрести общий язык. До серьезных отношений молодые люди так и не дошли, однако постоянно выясняют их. Недавно блондинка набросилась на своего избранника, обвинив его в раздутом самомнении.

Неожиданно для всех Турчин решил, что Бабенко - его единственная ошибка, а значит, с ней нужно расстаться. В связи с этим он принялся собирать ее вещи, чтобы выставить за дверь. Уведомлять владелицу о своих намерениях он не стал, и именно это возмутило Каролину.

Девушка поинтересовалась у Никиты, зачем ему это нужно, но тот не смог толком ответить на ее вопрос. Из-за этого Каролина не выдержала и набросилась на бойфренда, сопровождая свое нападение далеко не лестными словами. К слову, парню пришлось парировать агрессию разъяренной блондинки.

Каролина Бабенко из «Дома-2» набросилась на Никиту Турчина

«Я помогаю тебе, Каролина. Эй, ты с ума сошла? Руками меня не трогай! Вообще офигела? Успокойся, не ори на меня, заткнись! Отвяжись! Эй, я тебя не трогаю!», — пытался объяснить Никита.

Однако Каролине хотелось одержать победу над обидевшим ее парнем, а поэтому, она не останавливаясь продолжала наносить удары. В ответ Никита вылил на экс-избранницу бутылку воды, но та не успокоилась. В итоге разнимать разбушевавшихся ребят пришлось коллегам по телестройке.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:23
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