Каролина Бабенко из «Дома-2» набросилась на Никиту Турчина

«Я помогаю тебе, Каролина. Эй, ты с ума сошла? Руками меня не трогай! Вообще офигела? Успокойся, не ори на меня, заткнись! Отвяжись! Эй, я тебя не трогаю!», — пытался объяснить Никита.

Новичкам телестройки все никак не удается обрести общий язык. До серьезных отношений молодые люди так и не дошли, однако постоянно выясняют их. Недавно блондинка набросилась на своего избранника, обвинив его в раздутом самомнении.Неожиданно для всех Турчин решил, что Бабенко - его единственная ошибка, а значит, с ней нужно расстаться. В связи с этим он принялся собирать ее вещи, чтобы выставить за дверь. Уведомлять владелицу о своих намерениях он не стал, и именно это возмутило Каролину.Девушка поинтересовалась у Никиты, зачем ему это нужно, но тот не смог толком ответить на ее вопрос. Из-за этого Каролина не выдержала и набросилась на бойфренда, сопровождая свое нападение далеко не лестными словами. К слову, парню пришлось парировать агрессию разъяренной блондинки.Однако Каролине хотелось одержать победу над обидевшим ее парнем, а поэтому, она не останавливаясь продолжала наносить удары. В ответ Никита вылил на экс-избранницу бутылку воды, но та не успокоилась. В итоге разнимать разбушевавшихся ребят пришлось коллегам по телестройке.