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Виктория Дайнеко экстремально сбросила вес и теперь желает набрать его

Известная певица Виктория Дайнеко экстремально сбросила вес и теперь желает поправиться. Артистка также рассказала о том, что мешает ей это сделать.

Виктория Дайнеко экстремально сбросила вес и теперь желает набрать его


В 2015 году певица впервые ощутила радость материнства после рождения дочери. Похудела Виктория Дайнеко после беременности практически быстро и экстремально. Как она сама призналась, ей это не очень нравится. Артистка отметила, что из-за глютеновой непереносимости набрать вес она не может. Виктория планирует вернуть свой нормальный вес – 52-54 килограмма. Поклонники звезды также отметили излишнюю худощавость своего кумира.

Причиной в потере веса, возможно, привели и неурядицы в личной жизни артистки. Экс-супруг Дайнеко рассказал в одном из своих интервью, что она била его, а также жаловалась на его низкий доход.

Однако певица возразила на слова бывшего мужа тем, что как раз Дмитрий Клейман иногда поднимал на нее руку, а ей самой приходилось молчать и терпеть это все. Поклонники Виктории Дайнеко все-таки приняли сторону звезды, обвинив Клеймана в том, что тот хочет пропиариться за счет своей экс-супруги.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:19
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