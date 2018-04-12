Лена Миро посмеялась над эскортницами из «Дома-2» и прочего шоу-бизнеса

«Всю жизнь прокатался как сырок в масле - при популярности, при деньгах, обласкан властями. При СССР пел песни про комсомол, про стройки века, как КПСС нас вперёд ведёт, как победим империализм», - пишет она.

По словам девушки, ей становится очень смешно в тот момент, когда о таких персонах в прессу просачивается правда, а они тут же начинают говорить, что им просто завидуют.И говоря о зависти, Миро заявила, что и ей не чуждо такое чувство. Она отметила, что жутко завидует Льву Лещенко, назвав его человеком-мечтой.Блогер рассказала, что сейчас артисту 76 лет, а он до сих пор подвижный и не больной.Миро подчеркнула, что вот Льву Лещенко она завидует, а таким как Виктория Боня – нет.