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Лена Миро посмеялась над эскортницами из «Дома-2» и прочего шоу-бизнеса

Скандально известный блогер Лена Миро опубликовала в своем микроблоге очередной пост, в котором посмеялась над эскортницами с телепроекта «Дом-2» и отечественного шоу-бизнеса.

По словам девушки, ей становится очень смешно в тот момент, когда о таких персонах в прессу просачивается правда, а они тут же начинают говорить, что им просто завидуют.

Лена Миро посмеялась над эскортницами из «Дома-2» и прочего шоу-бизнеса

И говоря о зависти, Миро заявила, что и ей не чуждо такое чувство. Она отметила, что жутко завидует Льву Лещенко, назвав его человеком-мечтой.

Блогер рассказала, что сейчас артисту 76 лет, а он до сих пор подвижный и не больной.

«Всю жизнь прокатался как сырок в масле - при популярности, при деньгах, обласкан властями. При СССР пел песни про комсомол, про стройки века, как КПСС нас вперёд ведёт, как победим империализм», - пишет она.

Миро подчеркнула, что вот Льву Лещенко она завидует, а таким как Виктория Боня – нет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:00
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