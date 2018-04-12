Иван Ургант рассказал, как воспитывает своих дочерей

Счастливый отец трех дочерей: 3-летнй Валерии, 10-летней Нины и 18-летней Эрики, Иван Ургант в своем интервью рассказал прессе о том, как старается быть хорошим отцом для своих наследниц. Шоумен оберегает своих детей о посторонних глаз. Он также глубоко погружен в дела наследниц. В частности, телеведущий знает, какие мультфильмы любит смотреть Валерия, он даже выбрал любимого персонажа. Оказывается, 3-летняя Валерия увлечена историями про Свинку Пеппу, а любимчиком заботливого папы Ивана является маленький Джордж.Что касается старшей из его двух младших дочерей Нины, то девочка уже доросла до Гарри Поттера. Она, по словам телеведущего, очень быстро прочитывает эти книги, а сам он, к своему стыду «Гарри Поттера» не читал. Однако артист смотрел все фильмы, которые произвели на него должное впечатление.Старшая дочь 18-летняя Эрика находится в таком возрасте, рассказывает Ургант, когда понимает, кто их отец и чем занимается, осознавая в полной мере его популярность. Однако, как утверждает шоумен, он старается пресекать любые признаки гордости на основе данного факта.