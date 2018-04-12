Антон Гусев заинтриговал подписчиков очередным путешествием

Супруги очень любят хвастать перед подписчиками своим несметным богатством и красивой жизнью, но порой из-за этого попадают в самые нелепые ситуации.К примеру, несколько месяцев назад по совету Кристины Лясковец они съездили Прагу по акционному туру, однако обещанную скидку им так и не предоставили, от чего Вика утроила настоящий скандал и даже писала заявление в полицию.Немного позже возлюбленные отправились в Париж отметить день рождения Романец, однако по дороге чемодан Антона Гусева со всеми его вещами, ноутбуком, ключами от машины и российским паспортом, потеряли.А несколько часов назад молодой человек опубликовал в своем микроблоге снимок на фоне знаменитого отеля Риксос, который расположен в турецком городе Анталия, сообщив, что совсем скоро улетит и предложил подписчикам угадать, где именно будет его конечная остановка.Многие сразу же решили, что Антон сделал своим фото намек, а потому предположили, что это будет Турция, однако нашлись и те, кто стал называть и другие популярные курортные страны.