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Курс валют на 13.04.2018

Карта Кеннеди с советскими объектами на Кубе продана за $138 тысяч

Секретная карта президента США Джона Кеннеди периода Карибского кризиса, когда чуть было не развязалась третья мировая война, была продана на аукционе RR Auction за 138 тысяч долларов.

Карта Кеннеди с советскими объектами на Кубе продана за $138 тысяч


Документ примечателен тем, что содержит в себе сведения о расположении советских военных объектов на острове Куба в тот непростой период (руководителем СССР был Никита Хрущов

Следует сказать, что начальная цена карты Кеннеди составила 20 тысяч долларов. После принятия 27 ставок, 11 апреля организаторы прекратили их прием. По окончании аукциона стало ясно, что именно карта закрепила за собой самую высокую цену торгов «Автографы и раритеты».

Карта Кеннеди датирована 27 октября 1962 года. Тогда на Кубе было очень много советских военных, и американские генералы давили на президента США, чтобы тот нанес удар по советским объектам на Кубе. Карта как раз и демонстрирует эти позиции, которые могли стать целью атаки.

Относительно аукциона, то кроме карты Кеннеди, на нем значились такие лоты, как рукописные документы президента Джорджа Вашингтона и его жены, писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Джорджа Оруэлла, а также автографы Шопена, Beatles и Rolling Stones.
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Добавил: George21 Сегодня, 08:00
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