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Гоген Солнцев официально зарегистрировал брак с 63-летней невестой

Скандальная пара Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович все же официально зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе.

Невеста, 63-х лет отроду на церемонию явилась с густо подведенными глазами, напудренными щеками и вежей завивкой. Впрочем, Гоген не уступал невесте во внешнем виде, правда, со спины его легко можно было принять за новобрачную.

Гоген Солнцев официально зарегистрировал брак с 63-летней невестой

Немолодая невеста выбрала в качестве свадебного наряда дизайнерское платье расшитое голубыми цветами и не менее эффектные сапожки.

Гости с упоением кричали «молодым» горько, а Гоген и Катя с удовольствием целовались и немногие поверили в искренность чувств этой эпатажной парочки.

«Честно говоря, я благодарен за то, что они ставят под сомнение наш брак с Катериной. Я даже не буду расписывать свои мысли по этому поводу, понимая, что среди людей мало понимающих и принимающих. Но я уверен, что каждый из вас, мои дорогие, тоже заслуживает счастья. И я желаю вам его от всей души!», - заявил Гоген Солнцев всем, кто не поверил в его любовь к 63-летней избраннице.

Напомним, что Екатерина Терешкович прослыла опытной любовницей, а потому ее 37-летний муж теперь ожидает брачной ночи, чтобы познать свою ненасытную и страстную пенсионерку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:22
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