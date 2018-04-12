Гоген Солнцев официально зарегистрировал брак с 63-летней невестой

Скандальная пара Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович все же официально зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе.Невеста, 63-х лет отроду на церемонию явилась с густо подведенными глазами, напудренными щеками и вежей завивкой. Впрочем, Гоген не уступал невесте во внешнем виде, правда, со спины его легко можно было принять за новобрачную.Немолодая невеста выбрала в качестве свадебного наряда дизайнерское платье расшитое голубыми цветами и не менее эффектные сапожки.Гости с упоением кричали «молодым» горько, а Гоген и Катя с удовольствием целовались и немногие поверили в искренность чувств этой эпатажной парочки., - заявил Гоген Солнцев всем, кто не поверил в его любовь к 63-летней избраннице.Напомним, что Екатерина Терешкович прослыла опытной любовницей, а потому ее 37-летний муж теперь ожидает брачной ночи, чтобы познать свою ненасытную и страстную пенсионерку.