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Обнаженная Виктория Боня предложила подписчикам сыграть в игру

Бывшая участница эпатажно-известной телестройки «Дом-2» Виктория Боня опубликовала в личном микроблоге обнаженную фотографию.

Несмотря на то, что обворожительная красавица уже не является участницей реалити-шоу, она по-прежнему продолжает вызывать интерес у многочисленных зрителей. Каждый день Виктория публикует у себя на страничке большое количество свежих фотографий и видеороликов, некоторые из которых имеют довольно откровенный характер.

Обнаженная Виктория Боня предложила подписчикам сыграть в игру

Последняя публикация Бони не стала исключением. Несколько часов назад девушка обнародовала снимок, на котором запечатлена совершенно голой.

«Спасибо за такой хороший снимок.. Предлагаю сыграть в игру в которой приз будет 30.000 руб...Вы пишите любой комментарий кроме эмоджи! Чьё сообщение продержится 10 мин., получит на карту 30к руб. Игра закончится через 24 часа. Поехали», - написала под фотографией экс-участница «Дома-2».

Нужно сказать, что мало кто не обратил внимания на столь откровенное фото Виктории. За считанные часы фотография набрала свыше 60 тысяч лайков и очень большое количество комментариев.

Обнаженная Виктория Боня предложила подписчикам сыграть в игру

«Вы просто женственность», «Снимок очень крутой!!! Тонко чувствует фотограф!!!», «Виктория вы красавица», « Шикарная женщина!», «Боня, ты очаровательна женщина. У тебя очень красивая дочка», «Прекрасная фигура», «Я вас обожаю, Виктория», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:07
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