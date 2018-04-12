Обнаженная Виктория Боня предложила подписчикам сыграть в игру

«Спасибо за такой хороший снимок.. Предлагаю сыграть в игру в которой приз будет 30.000 руб...Вы пишите любой комментарий кроме эмоджи! Чьё сообщение продержится 10 мин., получит на карту 30к руб. Игра закончится через 24 часа. Поехали», - написала под фотографией экс-участница «Дома-2».

«Вы просто женственность», «Снимок очень крутой!!! Тонко чувствует фотограф!!!», «Виктория вы красавица», « Шикарная женщина!», «Боня, ты очаровательна женщина. У тебя очень красивая дочка», «Прекрасная фигура», «Я вас обожаю, Виктория», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что обворожительная красавица уже не является участницей реалити-шоу, она по-прежнему продолжает вызывать интерес у многочисленных зрителей. Каждый день Виктория публикует у себя на страничке большое количество свежих фотографий и видеороликов, некоторые из которых имеют довольно откровенный характер.Последняя публикация Бони не стала исключением. Несколько часов назад девушка обнародовала снимок, на котором запечатлена совершенно голой.Нужно сказать, что мало кто не обратил внимания на столь откровенное фото Виктории. За считанные часы фотография набрала свыше 60 тысяч лайков и очень большое количество комментариев.