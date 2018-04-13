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Кривая улыбка, невнятная речь и приступы головной боли с невменяемым состоянием сигнализируют о внезапном инсульте

От опасного недуга не застрахованы даже молодые люди, однако ученые отметили, что тело может подавать сигналы, на которые стоит обратить внимание. Кривая улыбка, невнятная речь и приступы головной боли с невменяемым состоянием могут быть приступами инсульта, повторяющимися на протяжении суток.

В начальной стадии недуга половина лица уже не подчиняется импульсам мозга, что отражается на улыбке, а дальше слова становятся неразборчивыми, как во время сильного алкогольного опьянения. Такие процессы нарушают симметрию тела, так что человек не может поднимать вверх одновременно две руки, а еще испытывает внезапные приступы головной боли после физической нагрузки.

Кривая улыбка, невнятная речь и приступы головной боли с невменяемым состоянием сигнализируют о внезапном инсульте


Кроме того, симптомами инсульта становятся внезапная сонливость или чрезмерная активность, сильная тошнота, сопровождающаяся нарушениями зрения и головокружениями. При первых признаках стоит немедленно обратиться к врачу, а не заниматься домашними способами лечения.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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