Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять «раскашлялся»

«С занятий позвонили и сказали, что Дэни раскашлялся((((. Ну вот...мы опять заболели. Ну что же это такое?!(», - расстроилась она.

Немного позже девушка отчиталась не на шутку разволновавшимся фанатам, что болезнь отступила и с мальчиком уже все хорошо, так что он возвращается в детский сад.А буквально несколько часов Женя снова сообщила пользователям Сети плохую новость.Феофилактова не может понять, как это произошло, ведь Даниэль всегда тепло одевался и регулярно принимал витамины.Поклонники бывшей участницы телестройки тут же активизировались и стали писать о том, что сейчас как раз то время, когда маленькие дети болеют больше всего.Также они предположили, что в болезни мальчика могут быть виноваты дети, с которыми он играет, поскольку вирус гриппа хорошо передается воздушно-капельным путем.В итоге молодой маме посоветовали не затягивать с лечением, а сразу же дать сыну противовирусное лекарство и сходить к семейному врачу на обследование.