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Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять «раскашлялся»

Несколько недель назад мы писали о том, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова жаловалась своим подписчикам на состояние здоровья своего сына. Тогда она говорила, что Даниэль сильно кашляет и ему ничего не помогает.

Немного позже девушка отчиталась не на шутку разволновавшимся фанатам, что болезнь отступила и с мальчиком уже все хорошо, так что он возвращается в детский сад.

Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять «раскашлялся»

А буквально несколько часов Женя снова сообщила пользователям Сети плохую новость.

«С занятий позвонили и сказали, что Дэни раскашлялся((((. Ну вот...мы опять заболели. Ну что же это такое?!(», - расстроилась она.

Феофилактова не может понять, как это произошло, ведь Даниэль всегда тепло одевался и регулярно принимал витамины.

Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять «раскашлялся»

Поклонники бывшей участницы телестройки тут же активизировались и стали писать о том, что сейчас как раз то время, когда маленькие дети болеют больше всего.

Также они предположили, что в болезни мальчика могут быть виноваты дети, с которыми он играет, поскольку вирус гриппа хорошо передается воздушно-капельным путем.

Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять «раскашлялся»

В итоге молодой маме посоветовали не затягивать с лечением, а сразу же дать сыну противовирусное лекарство и сходить к семейному врачу на обследование.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:00
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