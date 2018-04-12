Зрители «Дом-2» считают, что на проекте больше нет профессионалов
Как выяснилось в одном недавнем интервью с экс-участницей популярного реалити-шоу «Дом-2» на проекте нет сценаристов, а «балом правит» там редактор, из чего зрители сделали выводы, что профессионалов на телестройке больше нет.
Один из фанатов реалити-шоу отмечает, что экс-участницу Надежду Ермакову неизвестно где учили профессии менеджера по подбору персонала, а она умудрилась сразу в начальники выбиться.
Та же история с Андреем Черкасовым, больше напоминающий тамаду, чем ведущего шоу. Есть еще двое «бывших» - маг Влад Кадони и певица Ольга Орлова, которые тоже стали звездами телестройки.
Бузову зрители называют «проектным самородком», без специального образования и только Марина Африкантова «чудом» закончила школу теле-радио-ведущих, но «видимо по женской линии все артистические таланты достались маме, а на Маринке природа явно впала в спячку».
Пользователь предлагает в следующий раз редактору «изобразить Содом и Гоморру», намекая на недавнее «использование» Древней Греции и главное, можно сэкономить на декорациях, использовав простыни по второму разу.
Один из фанатов реалити-шоу отмечает, что экс-участницу Надежду Ермакову неизвестно где учили профессии менеджера по подбору персонала, а она умудрилась сразу в начальники выбиться.
Та же история с Андреем Черкасовым, больше напоминающий тамаду, чем ведущего шоу. Есть еще двое «бывших» - маг Влад Кадони и певица Ольга Орлова, которые тоже стали звездами телестройки.
Бузову зрители называют «проектным самородком», без специального образования и только Марина Африкантова «чудом» закончила школу теле-радио-ведущих, но «видимо по женской линии все артистические таланты достались маме, а на Маринке природа явно впала в спячку».
Пользователь предлагает в следующий раз редактору «изобразить Содом и Гоморру», намекая на недавнее «использование» Древней Греции и главное, можно сэкономить на декорациях, использовав простыни по второму разу.