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Зрители «Дом-2» считают, что на проекте больше нет профессионалов

Как выяснилось в одном недавнем интервью с экс-участницей популярного реалити-шоу «Дом-2» на проекте нет сценаристов, а «балом правит» там редактор, из чего зрители сделали выводы, что профессионалов на телестройке больше нет.

Один из фанатов реалити-шоу отмечает, что экс-участницу Надежду Ермакову неизвестно где учили профессии менеджера по подбору персонала, а она умудрилась сразу в начальники выбиться.

Зрители «Дом-2» считают, что на проекте больше нет профессионалов

Та же история с Андреем Черкасовым, больше напоминающий тамаду, чем ведущего шоу. Есть еще двое «бывших» - маг Влад Кадони и певица Ольга Орлова, которые тоже стали звездами телестройки.

Бузову зрители называют «проектным самородком», без специального образования и только Марина Африкантова «чудом» закончила школу теле-радио-ведущих, но «видимо по женской линии все артистические таланты достались маме, а на Маринке природа явно впала в спячку».

Зрители «Дом-2» считают, что на проекте больше нет профессионалов

Пользователь предлагает в следующий раз редактору «изобразить Содом и Гоморру», намекая на недавнее «использование» Древней Греции и главное, можно сэкономить на декорациях, использовав простыни по второму разу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:06
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