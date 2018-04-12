АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

В Сети критикуют Собчак за её одобрение позиции Рудковской в воспитании детей

Пользователи Сети критикуют Ксению Собчак, которая одобрила позицию Яны Рудковской по поводу воспитания детей. Фолловеры считают, что журналистка своим заявлением противоречит собственным словам, прозвучавшим накануне выборов президента страны.

В Сети критикуют Собчак за её одобрение позиции Рудковской в воспитании детей

Ксения Собчак, увидев реакцию общественности на то, что происходит в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской, не поняла, почему большинство людей критикует музыкального продюсера за ремень, применяемый к детям и наказания в тёмной комнате. Экс-ведущая «Дома-2» обратилась ко всем фолловерам, призвав их не лезть в чужую семью, где есть свои правила и обычаи.

Также Ксения собчак напомнила всем критикующим Яну Рудковскую, что маленький Саша хочет стать таким же профессиональным спортсменом, как и его отец, а потому ему необходимо для будущего, чтобы сейчас методы воспитания были жёстче, чем применяемые к обычным детям.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:04
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: "Мусорный остров" в Тихом океане обрёл
Антон Гусев заинтриговал подписчиков очередным
Названы самые доходные профессии в России
Каролина Бабенко из «Дома-2» набросилась на
Ученые: Нерегулярный секс вызывает заболевания
«Ингосстрах» перестрахует компании Олега Дерипаски
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять
Российские учёные придумали, как создать топливо
Швейцарская компания Glencore отказалась закупать
Земфира и Рената Литвинова не оправдали надежд
На фото 1917 года запечатлен путешественник во
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров могут вернуться
Гоген Солнцев официально зарегистрировал брак с
Эмин Агаларов воссоединился с бывшей избранницей
Минобороны опубликовало документы о службе
Обнаженная Виктория Боня предложила подписчикам
Зрители «Дом-2» считают, что на проекте больше
В Сети критикуют Собчак за её одобрение позиции
Минприроды: Выброс диоксида азота зафиксирован в
Уфологи: На Луне обнаружен «космический портал»
Алексей Чайчиц рассказал, что Марина Африкантова
Зрители уверены, что Марго Овсянниковой на
Надежда Бабкина очаровала пользователей сетей
Подписчики были озадачены отсутствием бюста у
Бывший возлюбленный забрал у участницы
Учёные: Подо льдом в Арктике есть суперсолёные
Виктория Боня повесила на стену ковер, чтобы не
Никиту Джигурду постигла судьба Джигарханяна
Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина
Беспилотники США способны выследить и уничтожить
Просмотреть все новости