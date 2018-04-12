В Сети критикуют Собчак за её одобрение позиции Рудковской в воспитании детей

Ксения Собчак, увидев реакцию общественности на то, что происходит в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской, не поняла, почему большинство людей критикует музыкального продюсера за ремень, применяемый к детям и наказания в тёмной комнате. Экс-ведущая «Дома-2» обратилась ко всем фолловерам, призвав их не лезть в чужую семью, где есть свои правила и обычаи.Также Ксения собчак напомнила всем критикующим Яну Рудковскую, что маленький Саша хочет стать таким же профессиональным спортсменом, как и его отец, а потому ему необходимо для будущего, чтобы сейчас методы воспитания были жёстче, чем применяемые к обычным детям.