В Сети критикуют Собчак за её одобрение позиции Рудковской в воспитании детей
Пользователи Сети критикуют Ксению Собчак, которая одобрила позицию Яны Рудковской по поводу воспитания детей. Фолловеры считают, что журналистка своим заявлением противоречит собственным словам, прозвучавшим накануне выборов президента страны.
Ксения Собчак, увидев реакцию общественности на то, что происходит в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской, не поняла, почему большинство людей критикует музыкального продюсера за ремень, применяемый к детям и наказания в тёмной комнате. Экс-ведущая «Дома-2» обратилась ко всем фолловерам, призвав их не лезть в чужую семью, где есть свои правила и обычаи.
Также Ксения собчак напомнила всем критикующим Яну Рудковскую, что маленький Саша хочет стать таким же профессиональным спортсменом, как и его отец, а потому ему необходимо для будущего, чтобы сейчас методы воспитания были жёстче, чем применяемые к обычным детям.
Ксения Собчак, увидев реакцию общественности на то, что происходит в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской, не поняла, почему большинство людей критикует музыкального продюсера за ремень, применяемый к детям и наказания в тёмной комнате. Экс-ведущая «Дома-2» обратилась ко всем фолловерам, призвав их не лезть в чужую семью, где есть свои правила и обычаи.
Также Ксения собчак напомнила всем критикующим Яну Рудковскую, что маленький Саша хочет стать таким же профессиональным спортсменом, как и его отец, а потому ему необходимо для будущего, чтобы сейчас методы воспитания были жёстче, чем применяемые к обычным детям.