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Volvo Trucks представила свой первый электрогрузовик FL Electric

Компания Volvo Trucks представила грузовик FL Electric с полностью электрической силовой установкой. Стоит отметить, что в модельном ряду шведского производителя это первый электрогрузовик.

Volvo Trucks представила свой первый электрогрузовик FL Electric


По словам производителей, электрический грузовик Volvo FL Electric работает с низким уровнем шума и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ. Серийное производство грузовика и продажи запланированы на следующий год.

Грузовик Volvo FL Electric оснащён электрическим мотором мощностью 252 лошадиные силы с максимальным крутящим моментом 425 Нм. Агрегат работает вместе с блоком литий-ионных аккумуляторов и двухступенчатой трансмиссией. Общий вес автомобиля составляет 16 000 кг.

Электрический грузовик комплектуется системой быстрой зарядки, благодаря которой аккумулятор можно зарядить за 1-3 часа. Также автомобиль можно заряжать от бытовой розетки на что уйдёт около 10 часов. Отмечается, что при полной загрузке машины запас хода составит 300 км.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 04:00
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