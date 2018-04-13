Volvo Trucks представила свой первый электрогрузовик FL Electric

По словам производителей, электрический грузовик Volvo FL Electric работает с низким уровнем шума и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ. Серийное производство грузовика и продажи запланированы на следующий год.Грузовик Volvo FL Electric оснащён электрическим мотором мощностью 252 лошадиные силы с максимальным крутящим моментом 425 Нм. Агрегат работает вместе с блоком литий-ионных аккумуляторов и двухступенчатой трансмиссией. Общий вес автомобиля составляет 16 000 кг.Электрический грузовик комплектуется системой быстрой зарядки, благодаря которой аккумулятор можно зарядить за 1-3 часа. Также автомобиль можно заряжать от бытовой розетки на что уйдёт около 10 часов. Отмечается, что при полной загрузке машины запас хода составит 300 км.