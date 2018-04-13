Volvo Trucks представила свой первый электрогрузовик FL Electric
Компания Volvo Trucks представила грузовик FL Electric с полностью электрической силовой установкой. Стоит отметить, что в модельном ряду шведского производителя это первый электрогрузовик.
По словам производителей, электрический грузовик Volvo FL Electric работает с низким уровнем шума и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ. Серийное производство грузовика и продажи запланированы на следующий год.
Грузовик Volvo FL Electric оснащён электрическим мотором мощностью 252 лошадиные силы с максимальным крутящим моментом 425 Нм. Агрегат работает вместе с блоком литий-ионных аккумуляторов и двухступенчатой трансмиссией. Общий вес автомобиля составляет 16 000 кг.
Электрический грузовик комплектуется системой быстрой зарядки, благодаря которой аккумулятор можно зарядить за 1-3 часа. Также автомобиль можно заряжать от бытовой розетки на что уйдёт около 10 часов. Отмечается, что при полной загрузке машины запас хода составит 300 км.
По словам производителей, электрический грузовик Volvo FL Electric работает с низким уровнем шума и не выбрасывает в атмосферу вредных веществ. Серийное производство грузовика и продажи запланированы на следующий год.
Грузовик Volvo FL Electric оснащён электрическим мотором мощностью 252 лошадиные силы с максимальным крутящим моментом 425 Нм. Агрегат работает вместе с блоком литий-ионных аккумуляторов и двухступенчатой трансмиссией. Общий вес автомобиля составляет 16 000 кг.
Электрический грузовик комплектуется системой быстрой зарядки, благодаря которой аккумулятор можно зарядить за 1-3 часа. Также автомобиль можно заряжать от бытовой розетки на что уйдёт около 10 часов. Отмечается, что при полной загрузке машины запас хода составит 300 км.
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Добавил: Алина Сегодня, 04:00