Ученые: Регулярное употребление белого хлеба снижает сексуальное влечение у людей
Американские и британские ученые выяснили, что регулярное употребление белого хлеба снижает сексуальное влечение у людей. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Они отметили, что различные компоненты вместе с углеводами, находящиеся в составе продукта, негативно отражаются на человеческом либидо. После попадания их в организм можно заметить резкое повышение уровня сахара в крови, после чего он может быстро понижаться.
Такие перепады провоцируют спад половой активности. Головной мозг просто выключает функции, отвечающие за сексуальные потребности, потому что, они требуют затраты энергии. Организм предпочитает сохранять запасы для других важных целей.
Они отметили, что различные компоненты вместе с углеводами, находящиеся в составе продукта, негативно отражаются на человеческом либидо. После попадания их в организм можно заметить резкое повышение уровня сахара в крови, после чего он может быстро понижаться.
Такие перепады провоцируют спад половой активности. Головной мозг просто выключает функции, отвечающие за сексуальные потребности, потому что, они требуют затраты энергии. Организм предпочитает сохранять запасы для других важных целей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00