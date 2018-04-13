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Ученые: Регулярное употребление белого хлеба снижает сексуальное влечение у людей

Американские и британские ученые выяснили, что регулярное употребление белого хлеба снижает сексуальное влечение у людей. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они отметили, что различные компоненты вместе с углеводами, находящиеся в составе продукта, негативно отражаются на человеческом либидо. После попадания их в организм можно заметить резкое повышение уровня сахара в крови, после чего он может быстро понижаться.

Ученые: Регулярное употребление белого хлеба снижает сексуальное влечение у людей


Такие перепады провоцируют спад половой активности. Головной мозг просто выключает функции, отвечающие за сексуальные потребности, потому что, они требуют затраты энергии. Организм предпочитает сохранять запасы для других важных целей.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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