Зрители уверены, что Марго Овсянниковой на проекте необходим защитник

«Вчера эти откормленные бычки издевались над Дарьей, на лобном ЗмеЮля не осудила их поведение. А сегодня Сорока и Ждуны набросились на Марго. Да кто этому Сороке тварью её позволяет называть? У него гораздо более страшная идеология, чем прошлое Марго. Женщину надо дрессировать, как собаку, если не помогает, значит облить ее кислотой. Почему не приводите ребят к Марго? Ей тоже нужен Шрек-Защитник! Тогда посмотрим на Сороку-Белобоку. Он же трус. Наскакивает только сзади», - пишут телезрители в Сети.

Одна из самых ярких участниц реалити-шоу не перестает вызывать интерес у большого количества поклонников проекта.Несколько часов назад в Сети начали активно комментировать один из последних выпусков «Острова любви». Как оказалось, многие зрители уверены, что Александра Шевченко обзавелась возлюбленным только для того, чтобы избежать различного рода нападок в свою строну. Только вот теперь под прицел Ждунов реалити попала Маргарита.Буквально все фанаты телешоу принялись заявлять, что даже телеведущие «Дома-2» перестали обращать внимание на выходки Шевы, при этом они никак не реагируют на издевательства Сороки и других домовцев над Овсянниковой.Нужно сказать, что некоторые поклонники «Дома-2» в очередной раз не забыли напомнить администрации то, что именно они отбирают участников на проект. А это значит, что они просто обязаны отвечать за девушек, пусть с каким бы прошлым они не были, и защищать их.