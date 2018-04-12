Алексей Чайчиц рассказал, что Марина Африкантова знает как получить выгоду из любой ситуации

По словам молодого человека, «блондинка не такая дура, какой хочет казаться». Чайчиц назвал Марину «продуманной девушкой», которая знает, как получить выгоду в любой ситуации.В частности ее отношения с Романом Капаклы просто удобны для Африкантовой-младшей, но этот парень не единственный в списке ее ухажеров.Напомним, что по слухам Марина крутит роман с богатым арабом и потому так часто катается в Дубаи без возлюбленного, а исключительно в обществе своей мамы.Также поговаривают, что именно любовник из Эмиратов оплачивает Татьяне Владимировне омоложение, пока ее дочка резвится в его постели.Все сказанное Алексеем Чайчицем может иметь под собой основание, так как за длительное время на проекте Марина Африкантова обросла нужными связями и теперь ее участие в «Дом-2» является одним из самых высокооплачиваемых.