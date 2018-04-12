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Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров могут вернуться в конкурс «Свадьба на миллион»

Мы уже писали о том, что зрители телепроекта «Дом-2» заподозрили новоиспеченную ведущую Острова Любви Юлию Ефременкову в беременности, а сегодня появилась информация, что если слухи об интересном положении девушки подтвердятся, то ее с Сергеем Кучеровым вернут в конкурс «Свадьба на миллион».

Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров могут вернуться в конкурс «Свадьба на миллион»

Причем, по мнению фанатов реалити-шоу, данная новость должна обрадовать многих участников гонки за денежным призом, поскольку их перестанут уговаривать жениться друг на друге, а выигрыш отдадут именно беременной Юле с Сережей.

Также поклонники телестройки уверены, что возвращению в периметр, несомненно, обрадуется и Кучеров, поскольку в Москве он так и не смог найти себе достойную работу, занявшись тем, что у него получалось лучше всего – тренировками в тренажерном зале.

Зрители не сомневаются, что Ефременкову безо всяких проблем могут вернуть в борьбу за миллион рублей на свадьбу, поскольку подобную картину они уже наблюдали, только с Ксенией Бородиной и Михаилом Терехиным в главной роли.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:30
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