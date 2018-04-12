Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров могут вернуться в конкурс «Свадьба на миллион»
Мы уже писали о том, что зрители телепроекта «Дом-2» заподозрили новоиспеченную ведущую Острова Любви Юлию Ефременкову в беременности, а сегодня появилась информация, что если слухи об интересном положении девушки подтвердятся, то ее с Сергеем Кучеровым вернут в конкурс «Свадьба на миллион».
Причем, по мнению фанатов реалити-шоу, данная новость должна обрадовать многих участников гонки за денежным призом, поскольку их перестанут уговаривать жениться друг на друге, а выигрыш отдадут именно беременной Юле с Сережей.
Также поклонники телестройки уверены, что возвращению в периметр, несомненно, обрадуется и Кучеров, поскольку в Москве он так и не смог найти себе достойную работу, занявшись тем, что у него получалось лучше всего – тренировками в тренажерном зале.
Зрители не сомневаются, что Ефременкову безо всяких проблем могут вернуть в борьбу за миллион рублей на свадьбу, поскольку подобную картину они уже наблюдали, только с Ксенией Бородиной и Михаилом Терехиным в главной роли.
Причем, по мнению фанатов реалити-шоу, данная новость должна обрадовать многих участников гонки за денежным призом, поскольку их перестанут уговаривать жениться друг на друге, а выигрыш отдадут именно беременной Юле с Сережей.
Также поклонники телестройки уверены, что возвращению в периметр, несомненно, обрадуется и Кучеров, поскольку в Москве он так и не смог найти себе достойную работу, занявшись тем, что у него получалось лучше всего – тренировками в тренажерном зале.
Зрители не сомневаются, что Ефременкову безо всяких проблем могут вернуть в борьбу за миллион рублей на свадьбу, поскольку подобную картину они уже наблюдали, только с Ксенией Бородиной и Михаилом Терехиным в главной роли.