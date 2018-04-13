«Остров сверхпроводимости» найден химиками из России в таблице Менделеева

Как рассказал сотрудник Сколковского института наук Артем Оганов, для решения проблемы не было необходимости глубокого изучения, на самом деле все оказалось значительно проще, в соответствии с поговоркой - «Все гениальное – просто». Свойства высокотемпературной сверхпроводимости типичны для металлов, у которых заранее создана структура электронных оболочек. Для элементов из таблицы Менделеева, соответствующих второй и третьей группе, определена чувствительность к относительному расположению соседствующих веществ. На этом основании химики определили «остров сверхпроводимости».В результате исследований установлено, что свойства подобных элементов не теряют показателей даже в условиях минус 22 градуса по Цельсию. Однако данный постулат не обошелся без поправок. На вещество не должно создаваться большое давление. Для соединений водорода, иттрия и лантана не теряются свойства сверхпроводников даже в условиях комнатной температуры. По этому они определены, как элементы будущего.