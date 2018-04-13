«Остров сверхпроводимости» найден химиками из России в таблице Менделеева
Основное направление современных исследований ученые направлено на изучение сверхпроводников. Ранее прогнозирование их возможностей проводили посредством создания компьютерных моделей. При изучении, специалистами были обнаружены корреляции между существующей сверхпроводимостью и расположением элемента в структуре таблицы Менделеева.
Как рассказал сотрудник Сколковского института наук Артем Оганов, для решения проблемы не было необходимости глубокого изучения, на самом деле все оказалось значительно проще, в соответствии с поговоркой - «Все гениальное – просто». Свойства высокотемпературной сверхпроводимости типичны для металлов, у которых заранее создана структура электронных оболочек. Для элементов из таблицы Менделеева, соответствующих второй и третьей группе, определена чувствительность к относительному расположению соседствующих веществ. На этом основании химики определили «остров сверхпроводимости».
В результате исследований установлено, что свойства подобных элементов не теряют показателей даже в условиях минус 22 градуса по Цельсию. Однако данный постулат не обошелся без поправок. На вещество не должно создаваться большое давление. Для соединений водорода, иттрия и лантана не теряются свойства сверхпроводников даже в условиях комнатной температуры. По этому они определены, как элементы будущего.
Как рассказал сотрудник Сколковского института наук Артем Оганов, для решения проблемы не было необходимости глубокого изучения, на самом деле все оказалось значительно проще, в соответствии с поговоркой - «Все гениальное – просто». Свойства высокотемпературной сверхпроводимости типичны для металлов, у которых заранее создана структура электронных оболочек. Для элементов из таблицы Менделеева, соответствующих второй и третьей группе, определена чувствительность к относительному расположению соседствующих веществ. На этом основании химики определили «остров сверхпроводимости».
В результате исследований установлено, что свойства подобных элементов не теряют показателей даже в условиях минус 22 градуса по Цельсию. Однако данный постулат не обошелся без поправок. На вещество не должно создаваться большое давление. Для соединений водорода, иттрия и лантана не теряются свойства сверхпроводников даже в условиях комнатной температуры. По этому они определены, как элементы будущего.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00