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«Остров сверхпроводимости» найден химиками из России в таблице Менделеева

Основное направление современных исследований ученые направлено на изучение сверхпроводников. Ранее прогнозирование их возможностей проводили посредством создания компьютерных моделей. При изучении, специалистами были обнаружены корреляции между существующей сверхпроводимостью и расположением элемента в структуре таблицы Менделеева.

Как рассказал сотрудник Сколковского института наук Артем Оганов, для решения проблемы не было необходимости глубокого изучения, на самом деле все оказалось значительно проще, в соответствии с поговоркой - «Все гениальное – просто». Свойства высокотемпературной сверхпроводимости типичны для металлов, у которых заранее создана структура электронных оболочек. Для элементов из таблицы Менделеева, соответствующих второй и третьей группе, определена чувствительность к относительному расположению соседствующих веществ. На этом основании химики определили «остров сверхпроводимости».
«Остров сверхпроводимости» найден химиками из России в таблице Менделеева


В результате исследований установлено, что свойства подобных элементов не теряют показателей даже в условиях минус 22 градуса по Цельсию. Однако данный постулат не обошелся без поправок. На вещество не должно создаваться большое давление. Для соединений водорода, иттрия и лантана не теряются свойства сверхпроводников даже в условиях комнатной температуры. По этому они определены, как элементы будущего.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
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