Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у российских дилеров

Стоимость автомобиля Citroen C3 Aircross составит от 1 069 000 рублей. Новый кроссовер для россиян будет доступен в трёх модификациях Live, Feel и Shine.В моторную гамму нового автомобиля входит два силовых агрегата из семейства Pure Tech производительностью 82 и 110 лошадиных сил, а также дизельный двигатель Hdi мощностью 92 «лошади».Длина кроссовера Citroen C3 Aircross составляет 4,15 метра, он отличается защитными накладками на бамперах, увеличенным дорожным просветом, расширителями крыльев и увеличенными колёсами. Также стоит отметить, что салон автомобиля может трансформироваться.