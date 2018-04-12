АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у российских дилеров

С 12 апреля в российских дилерских центрах появится новый кроссовер Citroen C3 Aircross, который в марте стал доступен для предварительных заказов. Об этом в интервью с журналистами сообщил Александр Мигаль — управляющий директор брендов Citroёn, Peugeot и DS.

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у российских дилеров


Стоимость автомобиля Citroen C3 Aircross составит от 1 069 000 рублей. Новый кроссовер для россиян будет доступен в трёх модификациях Live, Feel и Shine.

В моторную гамму нового автомобиля входит два силовых агрегата из семейства Pure Tech производительностью 82 и 110 лошадиных сил, а также дизельный двигатель Hdi мощностью 92 «лошади».

Длина кроссовера Citroen C3 Aircross составляет 4,15 метра, он отличается защитными накладками на бамперах, увеличенным дорожным просветом, расширителями крыльев и увеличенными колёсами. Также стоит отметить, что салон автомобиля может трансформироваться.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у
Домашние маски для лица с зубной пастой могут
Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут
Сын Татьяны Булановой перенёс срочную операцию на
Странный феномен сняла установленная на МКС
Ученые выявили, что вирусы могут развиваться
В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради
Екатерина Гусева порадовала фанатов новой
Биологи из России успешно «починили» ДНК в
Поклонники считают, что Джанабаева и Довлатова
Хейтеры высмеяли непропорциональность тела Яны
Первый космический отель будет открыть для
Ученые выявили, что рак почек проходит разные
На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара
В Сети раскритиковали вульгарное селфи Виктории
В Норвегии ученые обнаружили кубик древних
Новая возлюбленная Брэда Питта Нери Оксман
Археологи обнаружили монеты времен Иудейского
В Сочи сотрудники отеля Bridge Resort напали на
Учёные: Замороженные фрукты могут являться
Fujifilm анонсировала самый длинный объектив F4
Жители Мексики были испуганы появлением НЛО над
Кратеры спутника Плутона назвали именами
Учёные: Проглатывание жвачки может привести к
Монсеррат Кабалье отмечает сегодня 85-летие
Учёные: Люди лояльно относятся к татуировкам на
Учёные: Физически активные люди имеют более
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
На картине “Голова Христа” американцы увидели
Просмотреть все новости