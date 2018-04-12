Бывший возлюбленный забрал у участницы «Холостяка» Елены Головань дочь
В Сети активно обсуждается новость о том, что бывший возлюбленный забрал у участницы «Холостяка» Елены Головань маленькую дочь. Всех подробностей сложившейся ситуации девушка не раскрывает и не понимает, откуда фолловеры узнали, что у неё есть ребёнок.
Елена Головань сейчас считается одной из самых основных кандидаток на победу в шоу «Холостяк», ведь именно её Егор Крид выделил среди других девушек с самых первых дней проекта. Для поддержания хороших отношений с публикой девушка регулярно общается и отвечает на вопросы зрителей в Сети. А недавно во время одного из прямых эфиров в Instagram «Холостяка» призналась, что её бывший возлюбленный после расставания забрал у неё дочь.
На все последующие вопросы о случившемся девушка отвечать не захотела, намекнув публике, что ей не совсем приятна эта тема. Подписчики микроблога Елены Головань уже сделали вывод, что отношения с экс-бойфрендом у девушки закончились не самым лучшим образом, а также предполагают, что дочь по девочка по имени Настя должна быть ещё совсем маленькой, ведь её матери всего 23 года.
Елена Головань сейчас считается одной из самых основных кандидаток на победу в шоу «Холостяк», ведь именно её Егор Крид выделил среди других девушек с самых первых дней проекта. Для поддержания хороших отношений с публикой девушка регулярно общается и отвечает на вопросы зрителей в Сети. А недавно во время одного из прямых эфиров в Instagram «Холостяка» призналась, что её бывший возлюбленный после расставания забрал у неё дочь.
На все последующие вопросы о случившемся девушка отвечать не захотела, намекнув публике, что ей не совсем приятна эта тема. Подписчики микроблога Елены Головань уже сделали вывод, что отношения с экс-бойфрендом у девушки закончились не самым лучшим образом, а также предполагают, что дочь по девочка по имени Настя должна быть ещё совсем маленькой, ведь её матери всего 23 года.