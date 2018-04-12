АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Бывший возлюбленный забрал у участницы «Холостяка» Елены Головань дочь

В Сети активно обсуждается новость о том, что бывший возлюбленный забрал у участницы «Холостяка» Елены Головань маленькую дочь. Всех подробностей сложившейся ситуации девушка не раскрывает и не понимает, откуда фолловеры узнали, что у неё есть ребёнок.

Бывший возлюбленный забрал у участницы «Холостяка» Елены Головань дочь

Елена Головань сейчас считается одной из самых основных кандидаток на победу в шоу «Холостяк», ведь именно её Егор Крид выделил среди других девушек с самых первых дней проекта. Для поддержания хороших отношений с публикой девушка регулярно общается и отвечает на вопросы зрителей в Сети. А недавно во время одного из прямых эфиров в Instagram «Холостяка» призналась, что её бывший возлюбленный после расставания забрал у неё дочь.

На все последующие вопросы о случившемся девушка отвечать не захотела, намекнув публике, что ей не совсем приятна эта тема. Подписчики микроблога Елены Головань уже сделали вывод, что отношения с экс-бойфрендом у девушки закончились не самым лучшим образом, а также предполагают, что дочь по девочка по имени Настя должна быть ещё совсем маленькой, ведь её матери всего 23 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минприроды: Выброс диоксида азота зафиксирован в
Уфологи: На Луне обнаружен «космический портал»
Алексей Чайчиц рассказал, что Марина Африкантова
Зрители уверены, что Марго Овсянниковой на
Надежда Бабкина очаровала пользователей сетей
Подписчики были озадачены отсутствием бюста у
Бывший возлюбленный забрал у участницы
Учёные: Подо льдом в Арктике есть суперсолёные
Виктория Боня повесила на стену ковер, чтобы не
Никиту Джигурду постигла судьба Джигарханяна
Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина
Беспилотники США способны выследить и уничтожить
Дмитрий Шепелев препятствует встречам сына с
Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной
Поклонники раскритиковали Таню Терешину после
Вера Брежнева примерила «голый» костюм для съёмки
Ольга Бузова продемонстрировала свою жизнь за
Ксения Бородина довела до слез Алексея Кудряшова
Китайские медики назвали обструктивную болезнь
Саймон Марданшин заявил, что провокации Елены
Анна Нетребко восхитила фанатов «королевским»
Изменение ФГОС невыгодно для издательства
В руках Карины Мишулиной новые доказательства лжи
Алена Водонаева избавляется от морщин улитками
Алена Водонаева избавляется от морщин улитками
Российские ученые будут лечить сердечную
Экс-участница «Дом-2» Александра Гозиас
Аль Пачино встревожен отношениями падчерицы с
По мнению зрителей «Дома-2», у Александра
Пользователи назвали Анастасию Квитко «хоббитом»
Просмотреть все новости