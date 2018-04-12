Бывший возлюбленный забрал у участницы «Холостяка» Елены Головань дочь

Елена Головань сейчас считается одной из самых основных кандидаток на победу в шоу «Холостяк», ведь именно её Егор Крид выделил среди других девушек с самых первых дней проекта. Для поддержания хороших отношений с публикой девушка регулярно общается и отвечает на вопросы зрителей в Сети. А недавно во время одного из прямых эфиров в Instagram «Холостяка» призналась, что её бывший возлюбленный после расставания забрал у неё дочь.На все последующие вопросы о случившемся девушка отвечать не захотела, намекнув публике, что ей не совсем приятна эта тема. Подписчики микроблога Елены Головань уже сделали вывод, что отношения с экс-бойфрендом у девушки закончились не самым лучшим образом, а также предполагают, что дочь по девочка по имени Настя должна быть ещё совсем маленькой, ведь её матери всего 23 года.