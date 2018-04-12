АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут производить осенью 2019 года

Накануне появилась информация, что осенью 2019 года начнётся производство электрического кроссовера Tesla Model Y. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут производить осенью 2019 года


Если данная информация подтвердится, то электрический кроссовер Tesla Model Y на рынке появится раньше, чем ожидалось. Как сообщается, новый электрокар начнут производить в ноябре 2019 года.

Ранее инсайдеры сообщали о том, что электрический кроссовер Tesla Model Y начнут производить в марте 2020 года. Однако выпуск машины перенесли на более ранние сроки, а это говорит о том, что в продажу новый электрокар поступит значительно раньше.

Американские разработчики построили электрический кроссовер Tesla Model Y на одной платформе с бюджетным электрокаром Model 3. Новый внедорожник планируют выпускать на мощностях предприятия компании Tesla в американском штате Калифорния, а также не исключено, что новинка будет производиться в Китае.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у
Домашние маски для лица с зубной пастой могут
Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут
Сын Татьяны Булановой перенёс срочную операцию на
Странный феномен сняла установленная на МКС
Ученые выявили, что вирусы могут развиваться
В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради
Екатерина Гусева порадовала фанатов новой
Биологи из России успешно «починили» ДНК в
Поклонники считают, что Джанабаева и Довлатова
Хейтеры высмеяли непропорциональность тела Яны
Первый космический отель будет открыть для
Ученые выявили, что рак почек проходит разные
На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара
В Сети раскритиковали вульгарное селфи Виктории
В Норвегии ученые обнаружили кубик древних
Новая возлюбленная Брэда Питта Нери Оксман
Археологи обнаружили монеты времен Иудейского
В Сочи сотрудники отеля Bridge Resort напали на
Учёные: Замороженные фрукты могут являться
Fujifilm анонсировала самый длинный объектив F4
Жители Мексики были испуганы появлением НЛО над
Кратеры спутника Плутона назвали именами
Учёные: Проглатывание жвачки может привести к
Монсеррат Кабалье отмечает сегодня 85-летие
Учёные: Люди лояльно относятся к татуировкам на
Учёные: Физически активные люди имеют более
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
На картине “Голова Христа” американцы увидели
Просмотреть все новости