Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут производить осенью 2019 года

Если данная информация подтвердится, то электрический кроссовер Tesla Model Y на рынке появится раньше, чем ожидалось. Как сообщается, новый электрокар начнут производить в ноябре 2019 года.Ранее инсайдеры сообщали о том, что электрический кроссовер Tesla Model Y начнут производить в марте 2020 года. Однако выпуск машины перенесли на более ранние сроки, а это говорит о том, что в продажу новый электрокар поступит значительно раньше.Американские разработчики построили электрический кроссовер Tesla Model Y на одной платформе с бюджетным электрокаром Model 3. Новый внедорожник планируют выпускать на мощностях предприятия компании Tesla в американском штате Калифорния, а также не исключено, что новинка будет производиться в Китае.