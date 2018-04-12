Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина использовала в рекламе кокоса свой «орех»
Близкая подруга и дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина опубликовала в своем Instagram интригующую фотографию.
Откровенное фото иллюстрирует рассказ о пользе кокосовых орехов.
Потемкина подробно объяснила, в чем состоит польза кокоса, сколько в нем содержится витаминов и как много производится косметики на его основе.
Однако внимание пользователей привлек не сам текст, а фото его сопровождавшее. На снимке Белла Потемкина застыла сидящей спиной к зрителям, в руках о нее полуочищенные кокосы, а взгляд поклонников приковывают обнаженные ягодицы, не уступающие крепости орехам.
«Чтоб рассказать за кокос, нужно было обязательно пятую точку всем показать», - иронизируют подписчики, так как не всем понравилась подобная откровенность молодой мамы.
Откровенное фото иллюстрирует рассказ о пользе кокосовых орехов.
Потемкина подробно объяснила, в чем состоит польза кокоса, сколько в нем содержится витаминов и как много производится косметики на его основе.
Однако внимание пользователей привлек не сам текст, а фото его сопровождавшее. На снимке Белла Потемкина застыла сидящей спиной к зрителям, в руках о нее полуочищенные кокосы, а взгляд поклонников приковывают обнаженные ягодицы, не уступающие крепости орехам.
«Чтоб рассказать за кокос, нужно было обязательно пятую точку всем показать», - иронизируют подписчики, так как не всем понравилась подобная откровенность молодой мамы.