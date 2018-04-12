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Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина использовала в рекламе кокоса свой «орех»

Близкая подруга и дизайнер Ольги Бузовой Белла Потемкина опубликовала в своем Instagram интригующую фотографию.

Откровенное фото иллюстрирует рассказ о пользе кокосовых орехов.

Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина использовала в рекламе кокоса свой «орех»

Потемкина подробно объяснила, в чем состоит польза кокоса, сколько в нем содержится витаминов и как много производится косметики на его основе.

Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина использовала в рекламе кокоса свой «орех»

Однако внимание пользователей привлек не сам текст, а фото его сопровождавшее. На снимке Белла Потемкина застыла сидящей спиной к зрителям, в руках о нее полуочищенные кокосы, а взгляд поклонников приковывают обнаженные ягодицы, не уступающие крепости орехам.

«Чтоб рассказать за кокос, нужно было обязательно пятую точку всем показать», - иронизируют подписчики, так как не всем понравилась подобная откровенность молодой мамы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:08
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