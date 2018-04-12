АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 76.76 USD 62.07
Курс валют на 13.04.2018

В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради детей похудел на 35 килограммов

Женщины часто идут на разные жертвы, чтобы сохранить стройную фигуру, чего нельзя сказать о мужчинах. Однако 120-килограммовый британец ради детей похудел на 35 кг, показав им преимущества здорового образа жизни.

Он работает инженером в королевской авиации и заинтересовал своим примером СМИ. Человек не был счастлив в браке даже после рождения сыновей, а потом развелся с избранницей и вел привычный образ жизни, не задумываясь о негативных последствиях. Затем британец заметил, что он кормит малышей вредными продуктами во время встреч, а также решил посещать спортзал, чтобы привести свою фигуру в норму.

В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради детей похудел на 35 килограммов


Такие нагрузки с правильным питанием привели к желаемым результатам, так что сейчас мужчина может похвастаться отличным телосложением. Дети могут гордиться достижениями отца, ставшего для них примером, а супруга задумается, какого прекрасного человека она потеряла.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светодиодные лампы становятся виновниками слепоты
Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появился у
Домашние маски для лица с зубной пастой могут
Электрический кроссовер Tesla Model Y начнут
Сын Татьяны Булановой перенёс срочную операцию на
Странный феномен сняла установленная на МКС
Ученые выявили, что вирусы могут развиваться
В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради
Екатерина Гусева порадовала фанатов новой
Биологи из России успешно «починили» ДНК в
Поклонники считают, что Джанабаева и Довлатова
Хейтеры высмеяли непропорциональность тела Яны
Первый космический отель будет открыть для
Ученые выявили, что рак почек проходит разные
На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара
В Сети раскритиковали вульгарное селфи Виктории
В Норвегии ученые обнаружили кубик древних
Новая возлюбленная Брэда Питта Нери Оксман
Археологи обнаружили монеты времен Иудейского
В Сочи сотрудники отеля Bridge Resort напали на
Учёные: Замороженные фрукты могут являться
Fujifilm анонсировала самый длинный объектив F4
Жители Мексики были испуганы появлением НЛО над
Кратеры спутника Плутона назвали именами
Учёные: Проглатывание жвачки может привести к
Монсеррат Кабалье отмечает сегодня 85-летие
Учёные: Люди лояльно относятся к татуировкам на
Учёные: Физически активные люди имеют более
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
На картине “Голова Христа” американцы увидели
Просмотреть все новости