В Великобритании 120-килограммовый мужчина ради детей похудел на 35 килограммов

Он работает инженером в королевской авиации и заинтересовал своим примером СМИ. Человек не был счастлив в браке даже после рождения сыновей, а потом развелся с избранницей и вел привычный образ жизни, не задумываясь о негативных последствиях. Затем британец заметил, что он кормит малышей вредными продуктами во время встреч, а также решил посещать спортзал, чтобы привести свою фигуру в норму.Такие нагрузки с правильным питанием привели к желаемым результатам, так что сейчас мужчина может похвастаться отличным телосложением. Дети могут гордиться достижениями отца, ставшего для них примером, а супруга задумается, какого прекрасного человека она потеряла.