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Дмитрий Шепелев препятствует встречам сына с крёстной и родственниками

Известный ведущий Дмитрий Шепелев выступает против того, чтобы сын Платон виделся со своей крёстной и другими родственниками. Об этом в Сети сообщает сестра покойной Жанны Фриске Наталья.

Дмитрий Шепелев препятствует встречам сына с крёстной и родственниками

Не так давно маленькому сыну покойной Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось 5 лет. С первым юбилеем в его жизни Платона захотели поздравить многие друзья семьи, а также близкие родственники, среди числа которых семья скончавшейся певицы и крёстная мать ребёнка Ольга Орлова. Как выяснилось, она звонила Шепелеву, чтобы лично поздравить крестника с праздником, но тот даже не поднял трубку.

Со слов Натальи Фриске, ведущий постоянно избегает каких-либо встреч и даже телефонных разговоров с окружением покойной Фриске. Не могут добиться встречи с внуком не только крёстная и друзья умершей певицы, но даже родные бабушка с дедушкой, которые, к слову, по закону имеют полное право проводить время с мальчиком, но он почему-то в назначенные дни постоянно болеет, то времени нет, то ещё что-то.

Семья покойной Жанны Фриске считает, что Дмитрий Шепелев недолюбливает их, потому и прячет Платона. Также Наталья Фриске не понимает, зачем ведущий каждую неделю водит ребёнка к психологу. Женщина подозревает, что отец пытается настроить малыша против родни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:58
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