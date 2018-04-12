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Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной внучкой вызвали позитивные отзывы фанатов

Поклонники Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой решили «вытащить на свет» старые снимки, где знаменитость запечатлена в кругу семьи с новорожденной внучкой Клавдией на руках.

С того момента прошло уже шесть лет, но фотография и сегодня вызывает самые позитивные чувства у фанатов.

Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной внучкой вызвали позитивные отзывы фанатов

Примечательно, что спустя год после появления внучки Алла Борисовна решила и сама стать второй раз матерью.

Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной внучкой вызвали позитивные отзывы фанатов

Вместе с Максимом Галкиным они стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри, которые на полтора года младше своей племянницы.

Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной внучкой вызвали позитивные отзывы фанатов

Также фолловеры сравнили фото тех лет и сегодняшние и пришли к выводу, что Алла Пугачева выглядит сейчас намного моложе и свежее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:54
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