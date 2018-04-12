Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной внучкой вызвали позитивные отзывы фанатов
Поклонники Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой решили «вытащить на свет» старые снимки, где знаменитость запечатлена в кругу семьи с новорожденной внучкой Клавдией на руках.
С того момента прошло уже шесть лет, но фотография и сегодня вызывает самые позитивные чувства у фанатов.
Примечательно, что спустя год после появления внучки Алла Борисовна решила и сама стать второй раз матерью.
Вместе с Максимом Галкиным они стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри, которые на полтора года младше своей племянницы.
Также фолловеры сравнили фото тех лет и сегодняшние и пришли к выводу, что Алла Пугачева выглядит сейчас намного моложе и свежее.
С того момента прошло уже шесть лет, но фотография и сегодня вызывает самые позитивные чувства у фанатов.
Примечательно, что спустя год после появления внучки Алла Борисовна решила и сама стать второй раз матерью.
Вместе с Максимом Галкиным они стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри, которые на полтора года младше своей племянницы.
Также фолловеры сравнили фото тех лет и сегодняшние и пришли к выводу, что Алла Пугачева выглядит сейчас намного моложе и свежее.