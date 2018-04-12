Старые снимки Аллы Пугачевой с новорожденной внучкой вызвали позитивные отзывы фанатов

С того момента прошло уже шесть лет, но фотография и сегодня вызывает самые позитивные чувства у фанатов.Примечательно, что спустя год после появления внучки Алла Борисовна решила и сама стать второй раз матерью.Вместе с Максимом Галкиным они стали родителями двойняшек – Лизы и Гарри, которые на полтора года младше своей племянницы.Также фолловеры сравнили фото тех лет и сегодняшние и пришли к выводу, что Алла Пугачева выглядит сейчас намного моложе и свежее.