Первый космический отель будет открыть для туристов в 2022 году
Американская компания Orion Span планирует построить первый космический отель для туристов на околоземной орбите. Он будет открыт в 2022 г и стоимость такого маршрута составит почти 10 млн долларов.
На “Станции Аврора” смогут жить четыре гостя, которые будут обслуживаться двумя членами экипажа. Перед полетом люди пройдут необходимую подготовку, после чего смогут любоваться нашей планетой с 322- километровой высоты. Также программа включила созерцание 16 закатов и рассветов, после чего можно будет заняться научными опытами и вырастить космические овощи на огороде, забрав их домой.
После готовности станции она будет запущена, чтобы туристы смогли увидеть чудеса космоса, только пользователи сетей негативно отнеслись к такой информации. Они отметили, что только олигархи могут себе позволить выложить такую сумму денег, а для остальных людей идея остается недоступной.
На “Станции Аврора” смогут жить четыре гостя, которые будут обслуживаться двумя членами экипажа. Перед полетом люди пройдут необходимую подготовку, после чего смогут любоваться нашей планетой с 322- километровой высоты. Также программа включила созерцание 16 закатов и рассветов, после чего можно будет заняться научными опытами и вырастить космические овощи на огороде, забрав их домой.
После готовности станции она будет запущена, чтобы туристы смогли увидеть чудеса космоса, только пользователи сетей негативно отнеслись к такой информации. Они отметили, что только олигархи могут себе позволить выложить такую сумму денег, а для остальных людей идея остается недоступной.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50