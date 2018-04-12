Первый космический отель будет открыть для туристов в 2022 году

На “Станции Аврора” смогут жить четыре гостя, которые будут обслуживаться двумя членами экипажа. Перед полетом люди пройдут необходимую подготовку, после чего смогут любоваться нашей планетой с 322- километровой высоты. Также программа включила созерцание 16 закатов и рассветов, после чего можно будет заняться научными опытами и вырастить космические овощи на огороде, забрав их домой.После готовности станции она будет запущена, чтобы туристы смогли увидеть чудеса космоса, только пользователи сетей негативно отнеслись к такой информации. Они отметили, что только олигархи могут себе позволить выложить такую сумму денег, а для остальных людей идея остается недоступной.