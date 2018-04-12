Вера Брежнева примерила «голый» костюм для съёмки на обложку глянцевого журнала

Вера Брежнева в последнее время часто появляется на экранах, а также пользуется невероятной популярностью у зрителей. Накануне в микроблоге исполнительницы появились сразу несколько новых снимков в «голом» костюме и прозрачном плаще, которые та примерила на себя во время фотосесии для обложки вежего номера глянцевого журнала. Певица подписала пост словами: «Новый номер. Новая я».Стоит отметить, что по поводу новизны её самой не возразил никто из пользователей Сети, ведь Брежнева действительно сильно изменилась, что заметно по свежести лица и стройному телу. Некоторые честно признались в комментариях, что сразу перепутали артистку с её 17-летней дочерью, а кто-то поинтересовался, благодаря каким событиям певице удалось добиться таких положительных изменений в себе.Новый образ знаменитости, а также обложку журнала с Верой Брежневой в «голом» костюме фолловеры оценили более, чем 50 тыс. отметок «мне нравится».