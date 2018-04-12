Поклонники сравнили беременную Светлану Лободу с певицей Шер из-за показа округлившегося живота

Они с нетерпением ждут информацию о личной жизни исполнительницы, которая решила пока ограничиться показами рабочих моментов. Слова артистки во время беседы с журналистами, вообще не заинтересовали фанатов, обративших внимание на наряд и оголенный живот Светланы Лободы. Многие люди сочли его неуместным в таком положении, после чего упомянули о западной коллеге, тоже позирующей перед камерами в таком виде.Пользователи сетей подчеркнули, что нормальные женщины не показывают свою фигуру перед родами, предпочитая сохранять загадочный и нежный образ будущей мамы. Самые преданные фанаты засыпали звезду комплиментами и отметили, что интересное положение только усилило ее красоту.