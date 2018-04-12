Ольга Бузова продемонстрировала свою жизнь за кадром

«Все, что не попало в мои сторис за эту неделю, смотрите в моем новом влоге #olgabuzovalive. Ссылка в шапке профиля. Откровения Филиппа, проблемы на концертах, моя жизнь за кадром, концерты в Тольятти и Самаре. Приятного просмотра. Смотрим, ставим лайки и комментируем #Бузова», - подписала ролик знаменитость.

Считанные часы назад известнейшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница обнародовала в личном микроблоге новое видео, которые, по словам Ольги, так и не попало в ее сторис.Начинается минутное видео с того, что маленькая девочка в белом платьице вместе с Бузовой поют одну из композиций певицы. Конечно же, что весь зал с замиранием сердца наслаждается стараниями юной поклонницы.Сюжет на записи довольно энергично начинает меняться. Ольга на них то во всей своей красе демонстрирует соблазнительное нижнее белье, то вытанцовывает с Филиппом Киркоровым. В одном из кадров ТВ-звезда и вовсе задает королю отечественной эстрады очень провокационный вопрос.Бузова спрашивает у Киркорова, шалун ли он, на что получает положительный ответ. Меньше чем за 2 часа видеоролик Ольги в социальной сети Инстаграм набрал больше 800 тысяч просмотров и 73 тысячи лайков.Многочисленные недоброжелатели певицы не упустили возможности в очередной раз пройтись по Бузовой . Как бы то ни было, но искренних комментариев от фанатов Ольги оказалось куда больше.