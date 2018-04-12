На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара

Филиппинские рыбаки выловили гигантского кальмара неподалеку от островной провинции Тави-Тави. Для того, чтобы наглядно показать насколько моллюск превышает человеческий рост, филиппинцы сфотографировали человека рядом с лежащим гигантом. Добыча рыбаков в длину превзошла рост человека. Ширина моллюска составила 45,7 см, почти полметра.Как отметили сами рыбаки, такого огромного кальмара они никогда не видели. Однако местные жители не исключают, что где-то в прибрежных зонах водятся еще более крупные особи.