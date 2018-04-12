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На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара

На Филиппинах в островной провинции Тави-Тави рыбаки выловили гигантского кальмара, которым можно накормить всю деревню. Сообщается, что длина моллюска составила 2,5 метра.

На Филиппинах рыбаки выловили гигантского кальмара


Филиппинские рыбаки выловили гигантского кальмара неподалеку от островной провинции Тави-Тави. Для того, чтобы наглядно показать насколько моллюск превышает человеческий рост, филиппинцы сфотографировали человека рядом с лежащим гигантом. Добыча рыбаков в длину превзошла рост человека. Ширина моллюска составила 45,7 см, почти полметра.



Как отметили сами рыбаки, такого огромного кальмара они никогда не видели. Однако местные жители не исключают, что где-то в прибрежных зонах водятся еще более крупные особи.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:40
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