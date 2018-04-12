Ксения Бородина довела до слез Алексея Кудряшова

Ни для кого не секрет, что отношения Алексея с Настей Балинской носят несколько однобокий характер – девушка люблена в него «по уши», тогда как молодой человек довольствуется сугубо проектными отношениями.Кудряшов не готов стать семьянином и родителем, но это не помешало ему забыть о контрацепции и теперь его коллеги по проекту, а также многочисленная аудитория телезрителей обсуждают возможную беременность Балинской.Не желая отвечать на вопросы ведущей Ксени Бородиной Алексей пустил слезу, но все же рассказал, что ни Настя, ни ее беременность не входят в его планы на ближайшее будущее.Более того, парень не препятствовал нападкам других участников, которые обвинили Балинскую в стремлении задержаться на проекте и получить столичную прописку посредством беременности.