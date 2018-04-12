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Ксения Бородина довела до слез Алексея Кудряшова

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина довела до слез участника телестройки Алексея Кудряшова, заставив парня ответить на пару неприятных вопросов.

Ни для кого не секрет, что отношения Алексея с Настей Балинской носят несколько однобокий характер – девушка люблена в него «по уши», тогда как молодой человек довольствуется сугубо проектными отношениями.

Ксения Бородина довела до слез Алексея Кудряшова

Кудряшов не готов стать семьянином и родителем, но это не помешало ему забыть о контрацепции и теперь его коллеги по проекту, а также многочисленная аудитория телезрителей обсуждают возможную беременность Балинской.

Не желая отвечать на вопросы ведущей Ксени Бородиной Алексей пустил слезу, но все же рассказал, что ни Настя, ни ее беременность не входят в его планы на ближайшее будущее.

Ксения Бородина довела до слез Алексея Кудряшова

Более того, парень не препятствовал нападкам других участников, которые обвинили Балинскую в стремлении задержаться на проекте и получить столичную прописку посредством беременности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:40
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