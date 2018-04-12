Алла Пугачева поддержала режиссера Данилу Козловского после скандала из-за слов в адрес россиян

Звезда не пропускает самые громкие мероприятия, уже оценив новинки Андрея Кончаловского и Федора Бондарчука, но эти кумиры зрителей не связаны с конфликтами, сопровождающими их коллегу. Данила Козловский во время интервью нелестно выразился о соотечественниках, после чего на него обрушился поток критики.Режиссер упомянул о хамстве и озлобленности людей, которые свои потоки негатива направляют в его сторону. Человек просто устал читать различные гадости, а потому решил поинтересоваться, откуда у этих лиц столько злобы и неоправданной смелости. Алла Пугачева прекрасно знает о конфликте, но решила примкнуть к сторонникам актера, не боясь осуждения в свой адрес со стороны общества.