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Алла Пугачева поддержала режиссера Данилу Козловского после скандала из-за слов в адрес россиян

Звезды вечером 12 апреля посетят столичный киноцентр “Октябрь”, чтобы увидеть премьеру фильма “Тренер”. Алла Пугачева тоже будет в числе гостей, а также она подержала режиссера Данилу Козловского после скандала из-за его слов в адрес россиян.

Звезда не пропускает самые громкие мероприятия, уже оценив новинки Андрея Кончаловского и Федора Бондарчука, но эти кумиры зрителей не связаны с конфликтами, сопровождающими их коллегу. Данила Козловский во время интервью нелестно выразился о соотечественниках, после чего на него обрушился поток критики.

Алла Пугачева поддержала режиссера Данилу Козловского после скандала из-за слов в адрес россиян


Режиссер упомянул о хамстве и озлобленности людей, которые свои потоки негатива направляют в его сторону. Человек просто устал читать различные гадости, а потому решил поинтересоваться, откуда у этих лиц столько злобы и неоправданной смелости. Алла Пугачева прекрасно знает о конфликте, но решила примкнуть к сторонникам актера, не боясь осуждения в свой адрес со стороны общества.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:14
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