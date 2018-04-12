Саймон Марданшин заявил, что провокации Елены Хроминой его давно уже не цепляют

«Все что делает Лена меня давно уже абсолютно не цепляет. Вопрос в другом, на долго ли ее хватит?», - поинтересовался Саймон.

«Нет такого, что красивая девушка обязательно стерва и пробка в отношениях, а если девушка порядочная и милая, то значит она несимпатичная. Это все проектные стереотипы, которые к настоящей жизни не имеют никакого отношения», - рассказал он.

Так, в одном из своих последних интервью она призналась, что «волшебство» с бывшим парнем Михаилом приносило ей гораздо больше удовольствия, нежели с Сэмом, а также заявила, что если бы можно было стереть из память роман с Марданшином, то она обязательно воспользовалась бы этой возможностью.Что касается самого экс-участника, то он сообщил, что совсем не винит и не злиться на Лену, поскольку прекрасно знает, что она сейчас находится на шоу, а потому все ее поступки направлены на то, чтобы это шоу не заканчивалось как можно дольше.По его словам, находясь за периметром он понял, что на телестройке ему все виделось в преломленном свете, однако сейчас все изменилось. Например, Марданшин познакомился с огромным количеством очень красивых и вместе с тем воспитанных и интересных девушек.Парень признался, что много общается с различными представительницами прекрасного пола, однако в отношения с ними не вступает, поскольку сейчас в приоритете для него – найти гармонию с самим собой.