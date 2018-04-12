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Анна Нетребко восхитила фанатов «королевским» концертным нарядом

Оперная дива Анна Нетребко восхитила фанатов в Сети своим «королевским» концертным нарядом. Фолловеры оставили на странице певицы в Instagram множество одобрительных комментариев, а также сравнили её с Марлен Дитрих.

Анна Нетребко восхитила фанатов «королевским» концертным нарядом

Анна Нетребко в очередной раз решила показать своим поклонникам наряды, которыми она обновила свой концертный гардероб. Оперная дива выложила в микроблоге фотографию, на которой она, окружённая зеркалами, стоит в примерочной в элегантном серебристом платье в пол. На плечах певицы красуется не менее шикарная накидка из перьев, что придало её образу особого шарма.

Фолловеры написали под снимком, что у Анны Нетребко есть какое-то особое чувство вкуса, ведь каждый её новый образ производит настоящий фурор на публике. «Королевский» наряд оперной певицы в Instagram уже получил более 13 тысяч отметок «мне нравится».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:33
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