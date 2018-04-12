Анна Нетребко восхитила фанатов «королевским» концертным нарядом

Анна Нетребко в очередной раз решила показать своим поклонникам наряды, которыми она обновила свой концертный гардероб. Оперная дива выложила в микроблоге фотографию, на которой она, окружённая зеркалами, стоит в примерочной в элегантном серебристом платье в пол. На плечах певицы красуется не менее шикарная накидка из перьев, что придало её образу особого шарма.Фолловеры написали под снимком, что у Анны Нетребко есть какое-то особое чувство вкуса, ведь каждый её новый образ производит настоящий фурор на публике. «Королевский» наряд оперной певицы в Instagram уже получил более 13 тысяч отметок «мне нравится».