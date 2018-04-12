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Изменение ФГОС невыгодно для издательства «Просвещение»

В кругах экспертов проходят бурные дискуссии по поводу внесения поправок в Федеральные государственные образовательные стандарты. Проект изменения вызвал и поддержку, и критику. Как отмечается в отдельных публикациях, на фоне обсуждений этих государственных стандартов проводятся ангажированные действия по распространению сведений, направленные на дискредитацию главы Министерства образования и науки Ольги Васильевой накануне обновления состава российского правительства после президентских выборов. В ходе этой кампании постоянно упоминают издательство «Просвещение». Независимые журналисты обратились за комментариями к представителям издательства с целью разобраться в этой ситуации.

Как рассказали представители «Просвещения», любые изменения нынешних стандартов приведет к полной переделке учебников, которые уже разработаны. Такой огромный объем работы будет для издательства существенным финансовым обременением. Изменения стандартов – это запланированный процесс со стороны ведомства по утверждению норм, которым должны соответствовать станет издательства.
Изменение ФГОС невыгодно для издательства «Просвещение»

Когда в 2010-м году вносились изменения в стандарты, издательству «Просвещение» пришлось переработать 451 учебник. При этом на работу по приведению учебников в соответствие с ФГОС 2010-го года ушло 7 месяцев. При этом изменения образовательных стандартов постоянно затрагивают издательства, и они сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой, связанной с переработкой учебников.

Стоит напомнить, что в России образовательные стандарты для школ впервые ввели 14 лет тому назад. Министерство образования и науки РФ 5-го марта 2004-го года издало приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Через несколько лет эти стандарты стали изменять. В частности, 6-го октября 2009-го года были утверждены Федеральные государственные образовательные стандарты для начального общего образования для 1-4 классов. 17-го декабря 2010-го года такие стандарты были утверждены для основного общего образования с 5-го по 9-й класс, а 17-го мая 2012-го года они были уже приняты для 10-11-х классов (среднее общее образование). Обновление образовательных стандартов является не какой-то революции в образовании, а плановой работой ведомства над улучшением отечественной образовательной системы. Конечно же, больше всего в этой ситуации страдают именно издательства, которым каждый раз приходится заново переделывать учебники в соответствии с изменениями образовательных стандартов.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:32
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