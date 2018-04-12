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В Норвегии ученые обнаружили кубик древних мошенников

Группа археологов в ходе раскопок обнаружила в Норвегии деревянный кубик, возраст которого 600 лет. Специалисты полагают, что таким кубиком пользовались мошенники во время игры. Информация об этом появилась на страницах издания Live Science.

В Норвегии ученые обнаружили кубик древних мошенников


В норвежском городке Берген группа археологов обнаружила деревянный кубик возрастом 600 лет. Его использовали во время игр мошенники, считают ученые, поскольку стороны кубика имели по пять и четыре точек, а с одной и двумя точками стороны отсутствовали. Находка располагалась до обнаружения в районе средневековой улицы квартала Вагсбаннен.

Уже несколько лет подряд археологи находят подобные кубики, сейчас их обнаружено около 30-ти. Поэтому очередная находка не вызвала удивления у специалистов поначалу. Но, внимательно осмотрев ее, они поняли, в чем ее особенность.

Эксперты допускают применение кубика для каких-либо других игр, где наличие одной-двух точек не обязательны. Однако все же склонны думать, что изготовлен он был все-таки для обмана.

Стоит отметить, что игры, в которых использовались игральные кости, были запрещены в Бергене в 1276 году. Но для кого-то это вовсе не было помехой. Там, где специалисты обнаружили находку, располагалось большое количество питейных заведений, а, следовательно, в азартные игры здесь играли очень часто.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:30
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