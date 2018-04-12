В Норвегии ученые обнаружили кубик древних мошенников

В норвежском городке Берген группа археологов обнаружила деревянный кубик возрастом 600 лет. Его использовали во время игр мошенники, считают ученые, поскольку стороны кубика имели по пять и четыре точек, а с одной и двумя точками стороны отсутствовали. Находка располагалась до обнаружения в районе средневековой улицы квартала Вагсбаннен.Уже несколько лет подряд археологи находят подобные кубики, сейчас их обнаружено около 30-ти. Поэтому очередная находка не вызвала удивления у специалистов поначалу. Но, внимательно осмотрев ее, они поняли, в чем ее особенность.Эксперты допускают применение кубика для каких-либо других игр, где наличие одной-двух точек не обязательны. Однако все же склонны думать, что изготовлен он был все-таки для обмана.Стоит отметить, что игры, в которых использовались игральные кости, были запрещены в Бергене в 1276 году. Но для кого-то это вовсе не было помехой. Там, где специалисты обнаружили находку, располагалось большое количество питейных заведений, а, следовательно, в азартные игры здесь играли очень часто.