Алена Водонаева избавляется от морщин улитками

Современная индустрия красоты может предложить многое и Алена неустанно экспериментирует.Во время своей недавней поездки в Сочи Водонаева протестировала необычную процедуру по избавлению от морщин, но как оказалось, она не так безопасна, как может показаться.В ходе посещения бани Алену «утюжили» специальными улитками ахетинами, родом из Африки. Как стало известно, вначале кожу распаривают в бае или специальной маской, затем ее натирают молоком и запускают моллюсков.Пока улитка двигается, она выполняет оригинальный массаж и выделяет слизь, которая чрезвычайно полезна для женского организма. По заверениям специалистов, улитки способствуют улучшению тонуса и цвета кожи, а также разравнивают кожу.Опасность состоит в том, что моллюски нередко используются вторично и являются переносчиками всевозможных заболеваний.Впрочем, Алена Водонаева осталась довольна, но саму процедуру не комментировала.