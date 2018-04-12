Алена Водонаева избавляется от морщин улитками
Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева часто популяризирует различные косметические и инновационные процедуры на своей странице в Instagram и не скрывает, что ради идеальной внешности готова на многое.
Современная индустрия красоты может предложить многое и Алена неустанно экспериментирует.
Во время своей недавней поездки в Сочи Водонаева протестировала необычную процедуру по избавлению от морщин, но как оказалось, она не так безопасна, как может показаться.
В ходе посещения бани Алену «утюжили» специальными улитками ахетинами, родом из Африки. Как стало известно, вначале кожу распаривают в бае или специальной маской, затем ее натирают молоком и запускают моллюсков.
Пока улитка двигается, она выполняет оригинальный массаж и выделяет слизь, которая чрезвычайно полезна для женского организма. По заверениям специалистов, улитки способствуют улучшению тонуса и цвета кожи, а также разравнивают кожу.
Опасность состоит в том, что моллюски нередко используются вторично и являются переносчиками всевозможных заболеваний.
Впрочем, Алена Водонаева осталась довольна, но саму процедуру не комментировала.
Современная индустрия красоты может предложить многое и Алена неустанно экспериментирует.
Во время своей недавней поездки в Сочи Водонаева протестировала необычную процедуру по избавлению от морщин, но как оказалось, она не так безопасна, как может показаться.
В ходе посещения бани Алену «утюжили» специальными улитками ахетинами, родом из Африки. Как стало известно, вначале кожу распаривают в бае или специальной маской, затем ее натирают молоком и запускают моллюсков.
Пока улитка двигается, она выполняет оригинальный массаж и выделяет слизь, которая чрезвычайно полезна для женского организма. По заверениям специалистов, улитки способствуют улучшению тонуса и цвета кожи, а также разравнивают кожу.
Опасность состоит в том, что моллюски нередко используются вторично и являются переносчиками всевозможных заболеваний.
Впрочем, Алена Водонаева осталась довольна, но саму процедуру не комментировала.