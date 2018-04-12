Экс-участница «Дом-2» Александра Гозиас повеселилась с подругами в любимом караоке-клубе
Бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас опубликовала в личном микроблоге новый видеоролик, который прозвала – «весеннее обострение».
Несмотря на то, что девушка уже не является участницей скандально-известной телестройки, за ее жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники проекта.
Каждый день эпатажная красотка радует своих подписчиков новой порцией свежих фотографий и видеозаписей, буквально каждая из которых вызывает восторг у фолловеров Сети.
Несколько дней назад Александра обнародовала у себя на страничке ролик, на кадрах которого продемонстрировала, как не только веселиться со своими подругами в любимом караоке-клубе, но и то, как она соблазняет своего возлюбленного Константина Иванова.
Нужно сказать, что многочисленные поклонники Александры тут же прямо-таки начали забрасывать девушку приятными словами, а некоторые даже поинтересовались у экс-участницы, кто присматривает за ее дочкой, пока она зажигает по различным заведениям.
Несмотря на то, что девушка уже не является участницей скандально-известной телестройки, за ее жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники проекта.
Каждый день эпатажная красотка радует своих подписчиков новой порцией свежих фотографий и видеозаписей, буквально каждая из которых вызывает восторг у фолловеров Сети.
Несколько дней назад Александра обнародовала у себя на страничке ролик, на кадрах которого продемонстрировала, как не только веселиться со своими подругами в любимом караоке-клубе, но и то, как она соблазняет своего возлюбленного Константина Иванова.
«А мы совсем неслучайные.. танцы у меня для Константина Иванова. Я назвала это видео «весеннее обострение»! кто сможет назвать круче??? Пишите в комментариях #весна#любовь#москва#gozias», - написала под видео Гозиас.
Нужно сказать, что многочисленные поклонники Александры тут же прямо-таки начали забрасывать девушку приятными словами, а некоторые даже поинтересовались у экс-участницы, кто присматривает за ее дочкой, пока она зажигает по различным заведениям.
«Гозя ты супер!», «Саша, а кто сидит с твоей дочкой, пока ты в клубах зажигаешь?», «Бешенство Гози», «Красотка Сашка», «Саша такая красотка», - пишут комментаторы.