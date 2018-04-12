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Новая возлюбленная Брэда Питта Нери Оксман поразила пользователей сетей умом и красотой

Журналисты решили выяснить подробности из личной жизни новой возлюбленной Брэда Питта, опубликовав информацию в сетях. Пользователи были поражены умом и красотой Нери Оксман, отметив, что актер может проиграть по сравнению с этой особой.

Она родилась в Израиле в семье архитекторов. Девушка выбрала для себя профессию врача, а также служила в ВВС. Затем Нери Оксман поступила в лондонскую школу архитектуры, после чего продолжила образование в Массачусетском технологическом институте. Сейчас женщина в возрасте 41 года является профессором и преподавателем, а также много времени уделяет искусству 3D-дизайна.

Новая возлюбленная Брэда Питта Нери Оксман поразила пользователей сетей умом и красотой


Предметы в таком стиле могут помочь людям во время колонизации планет, а пока работы творческой личности можно увидеть в самых известных музеях мира. Близкие друзья высоко ценят эрудицию и интеллект подруги Брэда Питта, потому что она имеет много наград и является самодостаточной особой. Поклонники звезды отметили, что он мог влюбиться с первого взгляда в такую красавицу, но ему придется сильно постараться, чтобы завоевать ее сердце.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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