Новая возлюбленная Брэда Питта Нери Оксман поразила пользователей сетей умом и красотой

Она родилась в Израиле в семье архитекторов. Девушка выбрала для себя профессию врача, а также служила в ВВС. Затем Нери Оксман поступила в лондонскую школу архитектуры, после чего продолжила образование в Массачусетском технологическом институте. Сейчас женщина в возрасте 41 года является профессором и преподавателем, а также много времени уделяет искусству 3D-дизайна.Предметы в таком стиле могут помочь людям во время колонизации планет, а пока работы творческой личности можно увидеть в самых известных музеях мира. Близкие друзья высоко ценят эрудицию и интеллект подруги Брэда Питта, потому что она имеет много наград и является самодостаточной особой. Поклонники звезды отметили, что он мог влюбиться с первого взгляда в такую красавицу, но ему придется сильно постараться, чтобы завоевать ее сердце.