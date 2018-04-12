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Аль Пачино встревожен отношениями падчерицы с Леонардо ДиКаприо

Популярный актёр Аль Пачино встревожен будущим отношений его падчерицы с Леонардо ДиКаприо. Знаменитость переживает, что известный ловелас может разбить сердце молодой Камиле Морроне.

Аль Пачино встревожен отношениями падчерицы с Леонардо ДиКаприо

В Сети уже давно появились слухи о том, что Леонардо ДиКаприо завёл роман с 20-летней Камилой Морроне, которая является дочерью гражданской супруги Аль Пачино. Стоит отметить, что возлюбленные некоторое время пытались скрывать свой союз, но их всё чаще стали замечать вместе. Несмотря на это, пара продолжает отрицать какую-либо связь, утверждая, что они не более, чем друзья.

Сам же Аль Пачино очень встревожен тем, как в будущем будут развиваться отношения его падчерицы с ДиКаприо, ведь актёр уже давно прославился, как тот ещё ловелас. В Сети даже ходили слухи, что 77-летний режиссёр проводил серьёзный разговор с новым избранником Камилы Морроне, но это так никто и не подтвердил.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:13
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