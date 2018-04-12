По мнению зрителей «Дома-2», у Александра Гобозова начался кризис среднего возраста

«Даже бесплатный холодильник и балдахин его не радуют», «Всё время за забор смотрит с ностальгией», «Ага, а раньше со свободы так же из-за забора на поляну Дом 2 смотрел и просился назад», - пишут поклонники телестройки.

«В последнее время мне кажется, что Саша Гобозов будет с Викой Борисевич, или всё-таки Жарикова — его судьба?», - интересуются зрители «Дома-2».

Фанаты реалити-шоу уверены, что по новым условиям в контракте ему нельзя поднимать руку и повышать голос на Ольгу Жарикову, с которой он сейчас строит отношения, а потому мужчина заскучал.Ко всему прочему, они считают, что у Александра начался кризис среднего возраста, ведь он уже давно не молодой, а с перспективами на безбедное будущее у него не срослось - только начал бизнес доходы приносить, как пришлось его отдавать жене на содержание сына.Последние отношения на проекте, тоже складываются не совсем удачно у Гобозова, ведь Оля абсолютно не подходит ему по темпераменту – она спокойная, молчаливая, да и с коллективом у нее не все ладится, только с Леной Хроминой и общается.