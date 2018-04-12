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Пользователи назвали Анастасию Квитко «хоббитом» за короткие ноги на фото

Отечественная модель Анастасия Квитко, всегда тщательно подходила в выбору своих фото в Instagram, но недавно на ее странице был размещен снимок , искажающий ее знаменитые формы.

Фото из тренажерного зала демонстрирует короткие ноги знаменитости, а более чем пышный зад выглядит чересчур громоздким и некрасивым.

Пользователи назвали Анастасию Квитко «хоббитом» за короткие ноги на фото

«Что у нее с попой, как у барашков курдюк», – спрашивают в комментариях подписчики.

Как известно, Квитко многие узнают именно по «выдающимся» частям тела – груди и ягодицам, но хейтеры считают, что она уже переборщила с пластикой и теперь выглядит как «хоббит» с короткими ножками.

Пользователи назвали Анастасию Квитко «хоббитом» за короткие ноги на фото

Впрочем, некоторые фанаты Настиного тела утверждают, что изображение исказило зеркало.

Сама модель утверждает, что ее пышный «тыл» и безбрежная грудь – подарок матушки-природы, но поклонники не доверяют ее словам и рекомендуют остановиться на пути к совершенству.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:11
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