Пользователи назвали Анастасию Квитко «хоббитом» за короткие ноги на фото

Фото из тренажерного зала демонстрирует короткие ноги знаменитости, а более чем пышный зад выглядит чересчур громоздким и некрасивым.«Что у нее с попой, как у барашков курдюк», – спрашивают в комментариях подписчики.Как известно, Квитко многие узнают именно по «выдающимся» частям тела – груди и ягодицам, но хейтеры считают, что она уже переборщила с пластикой и теперь выглядит как «хоббит» с короткими ножками.Впрочем, некоторые фанаты Настиного тела утверждают, что изображение исказило зеркало.Сама модель утверждает, что ее пышный «тыл» и безбрежная грудь – подарок матушки-природы, но поклонники не доверяют ее словам и рекомендуют остановиться на пути к совершенству.