Археологи обнаружили монеты времен Иудейского восстания в пещере Иерусалима

Команда археологов в ходе раскопок обнаружила клад бронзовых монет в районе холма Офель близ Храмовой горы в Иерусалиме. Ученые утверждают, что находка принадлежит времени Иудейского восстания против римлян. Пещера, в которой нашли клад была достаточно большой – 7 на 14 метров. По словам исследователей, она также могла быть использована евреями как убежище.Сообщается, что бронзовые монеты, диаметр которых составляет 1,5 см сохранили свой вид довольно неплохо, потому что, скорее всего, были в пользовании недолгое время.Несмотря на то, что некоторые монеты датированы началом восстания, основная их часть изготовлена в 69-70 гг. На первых монетах археологи рассмотрели надпись - «За освобождение Сиона», а на более поздних – «За спасение Сиона». Ученые считают, что такие перемены связаны с настроем восставших, столкнувшихся с голодом и страхом.Кроме надписи на иврите поверхность монеты также украшает традиционные для еврейского народа символы, к примеру, четыре растения, упоминаемые в Библии: мирт, пальма, лимон, ива.Кроме монет в пещере нашли древние артефакты, среди которых глиняная посуда.Археологи были крайне удивлены тому, что пещеру до сих пор не обнаружили жители Иерусалима в течение почти двух тысяч лет.