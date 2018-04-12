Хейтеры уверены, что шаловливые игры Анастасии Костенко могут помешать Дмитрию Тарасову управлять автомобилем

На днях будущие родители посетили официальную презентацию нового гаджета, которая, не смогла остаться без внимания недоброжелателей. Как бы то ни было, но сначала злопыхатели прошлись по свежему снимку Тарасова и Костенко, а уже потом по внешнему виду семейства.Днем ранее Дмитрий обнародовал в личном микроблоге новое фото, на котором футболист запечатлен вместе со своей третьей супругой Анастасией в автомобиле. Очень внимательные фолловеры заметили, что одной рукой модель держит телефон, а вот вторую руку девушка положила в близи с половыми органами своего мужа.Конечно же, что хейтеров не удивил момент, почему Тарасов так довольно улыбается, ведь, по мнению недоброжелателей, каждому мужчине будет приятно подобное внимание своей женщины. Только вот некоторые пользователи Сети забеспокоились, чтобы во время движения, подобные игры Костенко на самом деле могут привести к очень непредсказуемым последствиям.Ну, а что касается внешнего вида семейства на презентации, то мало кто понял наряд будущей мамы, да и помятую майку Дмитрия никто не оценил.Как оказалось, Анастасия для мероприятия решила выбрать спортивные тапочки, колготки черного цвета, светлое летнее платье, а также черную кожанку. Спортсмен на презентации появился в спортивных черных штанах, помятой майке от популярного бренда и пиджаке того же цвета, что и штаны.Стоит отметить, что большое количество злопыхателей расценили наряды семьи Тарасовых, как «колхоз», а также посоветовали знаменитостям повнимательней быть к своему внешнему виду, ведь как никак, но они известные личности.